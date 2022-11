Corsair effectue son premier vol sur Cotonou

Le premier vol de la compagnie Corsair à destination de Cotonou a été effectué ce mardi 08 novembre 2022. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence du Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hehomey.

C’est l’Airbus A330-300 de la Compagnie Corsair en provenance de Paris-Orly, qui a atterri à 17H 05 min, à l’Aéroport International Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. L’avion avait à son bord le Président-Directeur Général de la Compagnie, Pascal De Izaguirre, ses collaborateurs et 204 passagers.

« Je salue et remercie les équipes du gouvernement béninois pour leur collaboration efficace et constructive qui a permis de concrétiser rapidement l’ouverture de cette nouvelle ligne. Le programme de développement économique, culturel et touristique du Gouvernement est très prometteur. Notre mission de transporteur aérien est de le soutenir en créant les conditions de connectivité aérienne optimale vers la destination Bénin », a déclaré Pascal De Izaguirre.

Le représentant de l’Ambassadeur de France Philippe Latapie s’est réjoui de l’arrivée de ce nouvel opérateur économique au Bénin. La compagnie Corsair propose trois fréquences par semaine (mardis, jeudis, dimanches) en vols directs.

A.Ayosso

9 novembre 2022