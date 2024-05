Corsair aux côtés des étudiants pour faciliter leurs déplacements

De nombreux étudiants partent loin de leur domicile dans le cadre de leurs études. Depuis plusieurs années, Corsair s’engage à leurs côtés en leur proposant des prix très avantageux (aller simple et aller-retour) à destination de Paris-Orly et de Montréal. Cette année encore, les étudiants peuvent bénéficier de cette offre, du 27 mai au 15 juillet 2024 : https://www.flycorsair.com/fr-bj/offres-speciales-france/campagne-promo

Les jeunes étudiants (entre 12 et 29 ans révolus) peuvent profiter de :

– Tarifs attractifs :

.Cotonou/Paris-Orly à partir de 299 660 CFA TTC/personne (aller simple)

.Cotonou/Paris-Orly à partir de 330 960 CFA TTC/personne (aller/retour)

.Cotonou/Montréal à partir de 499 660 CFA TTC/personne (aller simple)

Franchise bagage avantageuse : 2 valises de 23 kg pour l’achat d’un billet aller simple ou aller-retour pour faciliter l’installation.

Ces tarifs s’appliquent sur des périodes de transport allant du 27 mai 2024 au 15 décembre 2024. Cette offre pour les étudiants est valable dès à présent dans les points de vente Corsair, en agence de voyages et sur le site flycorsair.com.

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

