Coris Bank fait don de matériels médicaux à la maternité de Zoungbomè

Dans le cadre de la célébration de ses 5 ans d’existence au Bénin, Coris Bank International a offert, ce jeudi 24 mars 2022, des matériels médicaux à la maternité de Zoungbomè, commune d’Akpro-Missérété. La remise du don a été faite par Jean-Claude Azon, responsable Capital Humain, Annick Denakpo, responsable Marketing et communication chez Coris Bank Bénin en présence du médecin coordonnateur de la Zone sanitaire Akpro-Missérété-Avrankou-Adjarra, du Chef d’arrondissement de Zoungbomè Pierre Agossou et des femmes de la localité.

Commémorant son 5e anniversaire au Bénin, Coris Bank International fait un geste salvateur à l’endroit de la population de Zoungbomè. La maternité de cet arrondissement de la commune d’Akpro-Missérété a bénéficié d’un don de matériels médicaux. Accueillie avec des chants et danses, Coris Bank a offert des kits AMIU (Aspirateur Manuelle Intra Utérine), bassins de lit, des pingouins (aspirateur de mucosité pour bébé), des boîtes de sécurité, des blouses de soins stériles, de lunettes de protection, des chapeaux calots, des boîtes d’accouchement, des boîtes d’épisiotomie et des tables gynécologiques à la maternité de Zoungbomè.

La valeur du don s’élève à environ 2 millions FCFA.

« La devise de Coris Bank International, c’est faire la Banque Autrement. (...) faire la banque autrement, c’est aussi impacter les communautés avec les ressources que nous aurions gagnées. Nous avons résolu de faire un don à l’endroit d’une maternité à l’occasion des 5 ans d’existence de la Banque au Bénin », a déclaré Jean-Claude Azon, responsable Capital Humain et chef de la délégation. Informée des besoins de la maternité, Coris Bank a décidé de combler le déficit en équipements. « Nous souhaitons vraiment que ce don ait un impact sur la prestation de la maternité. Qu’il y ait une amélioration de la prise en charge de nos mères, de nos épouses et de nos sœurs », a-t-il ajouté. Jean-Claude Azon n’a pas manqué de remercier les femmes de la localité pour l’accueil chaleureux.

Très tôt ce matin (jeudi ndlr), le personnel de la maternité a donné naissance à un bébé de sexe masculin. « Ça veut dire que nous sommes bénis », s’est-il réjoui.

Selon Abdias Alabi, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Akpro-Missérété-Avrankou-Adjarra, ce don de Coris Bank est un pas dans la lutte contre la réduction de la mortalité maternelle et infantile. « C’était vraiment un besoin. Dès qu’on nous a informés qu’il y a un donateur notamment une banque, nous avons informé l’autorité ministérielle. Très rapidement, toutes les autorisations ont été données. Nous sommes très heureux », a affirmé M. Abdias Alabi, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Akpro-Missérété-Avrankou-Adjarra. Cette bonne action poursuit-il, va favoriser une meilleure prise en charge des femmes enceintes et de bonnes conditions d’accouchement.

Emu, le chef d’arrondissement de Zoungbomè n’a pas manqué de remercier Coris Bank. « Je suis très content parce que la banque a choisi une localité très loin de la ville pour faire le don. Ça vient soulager la peine de notre population et du personnel soignant de la maternité. Merci à Coris Bank Bénin », a confié Pierre Agossou. Les bénéficiaires ont promis faire un bon usage des matériels médicaux. Après la remise du don, la délégation de Coris Bank a visité les locaux de la maternité.

A propos de Coris Bank International Bénin

Coris Bank International Bénin est une filiale du groupe Coris Bank International présente dans tous les pays de l’UEMOA, et en Guinée Conakry. Elle s’est installée au Bénin en décembre 2016 avec pour objectif de perpétuer son développement sur la satisfaction du client, l’innovation, la proximité et la disponibilité. Coris Bank se veut le partenaire privilégié des grandes entreprises, des institutions publiques et parapubliques, des PME/PMI, des particuliers et des salariés, du secteur informel, porteur de richesse au Bénin.

D’un effectif initial de 31 agents, la banque durant ses cinq premières années a créé 130 nouveaux emplois. Ses contributions fiscales s’élèvent à 3,5 milliards de francs CFA. 15ème sur le marché à son arrivée, elle a clôturé l’exercice comptable en 2021 au 4ème rang avec un total de bilan de 589 milliards FCFA, pour une part de marché de 11,2%. Le résultat net bénéficiaire s’élève à 6,291 milliards FCFA à fin 2021. Au titre de son engagement citoyen, l’institution financière a engagé 213 millions FCFA. Sa dernière action est la récente dotation de 50 millions FCFA au Fonds d’appui Catalytique et de solidarité en vue du renforcement de l’écosystème financier au profit des créateurs et développeurs d’entreprises innovantes.

