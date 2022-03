Coris Bank et JNP octroient 75 millions FCFA au FACS

Coris Bank International et JNP SA participent à la mobilisation de ressources complémentaires pour le Fonds d’Appui Catalytique et de Solidarité (FACS) à travers un don de 75 millions de FCFA. Le Directeur général de Coris Bank International Jean-Jacques Golou et la Directrice générale de JNP SA Suzy Adanlé ont procédé, ce vendredi 04 mars 2022, à la remise des chèques au président de la CCI Bénin et au Directeur général de la CDC Bénin.

Mobilisation de ressources complémentaires pour le Fonds d’Appui Catalytique et de Solidarité. Mis en place par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin), le FACS est un accélérateur qui soutient les innovateurs et les jeunes entreprises à fort potentiel au Bénin. Déjà à son lancement ce vendredi 04 mars, le FACS a obtenu de ses premiers donateurs 75 millions de FCFA. Coris Bank International a fait don de 50 millions de FCFA. Selon le Directeur général de Coris Bank International, le FACS est une noble initiative car il permettra d’avoir des entreprises leaders dans divers secteurs afin d’impacter favorablement l’économie béninoise.

« Les prêts bancaires ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises pour diverses raisons. (...) Il est tout à fait normal qu’une banque comme Coris Bank, très impliquée dans le développement de sa communauté, profite de cette opportunité pour exprimer davantage sa citoyenneté et montrer qu’elle est une institution financière responsable et sociale », a affirmé Jean-Jacques Golou. Coris Bank International est fière d’être parmi les premiers donateurs. « C’est véritablement une fierté. Je pense qu’on suivra. (...) Le FACS est une initiative dans la durée et il faut être présent parce qu’on a besoin d’un écosystème fort et structuré », a ajouté le directeur général de Coris Bank International.

Quant à la société JNP, elle a apporté une contribution financière de 25 millions de FCFA. Selon la Directrice générale Suzy Adanlé, JNP a le devoir de porter les jeunes entrepreneurs qui n’ont pas encore la solidité de bénéficier de tous les services bancaires, d’exister à travers le dispositif du FACS.

« JNP a démarré ses activités par la modique somme de 5000 FCFA. C’est une évidence aujourd’hui pour JNP de passer le relais aux jeunes entreprises (...). Notre rêve, c’est que d’ici 30 ans à 40 ans qu’on ait grâce à cet appui, des sociétés comme JNP et pourquoi pas avec une meilleure révolution », a-t-elle déclaré.

Avec les fonds de la CCI Bénin (100 millions FCFA) et de la CDC Bénin (900 millions FCFA comme souscription et un don de 100 millions FCFA), le FACS à son lancement ce vendredi 04 mars est à 1 milliard 175 millions FCFA.

Le Directeur général de Coris Bank International Jean-Jacques Golou et la Directrice générale de JNP SA Suzy Adanlé invitent les autres entreprises à prendre part à cette phase de mobilisation de ressources pour l’éclosion des entreprises béninoises.

L’ambition du FACS est de collecter 15 milliards de FCFA sur les quatre prochaines années et de financer une centaine d’entreprises dans plusieurs secteurs d’activités au niveau national et sous-régional.

Le Président de la CCIB Bénin Arnauld Akakpo et le Directeur Général de la CDC Bénin Létondé Houeton ont remercié Coris Bank International et JNP SA pour leurs dons.

A propos du FACS

Le Fonds d’Appui Catalytique de Solidarité est créé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) en soutien aux porteurs de projets innovants, en appui au démarrage des projets industriels, et afin d’aider les entreprises rentables à accélérer leur croissance.

La FACS va permettre de financer les start-up et les PME, PMI en phase d’innovation ; les entreprises en place mais qui manquent de moyens et celles qui ont besoin de grandir.

La phase de mobilisation de ressources complémentaires a pour objectif d’obtenir du secteur privé national, des institutions et organismes partenaires, des investisseurs d’impacts, des dons ou des souscriptions, pour accroître la capacité de financement du FACS.

Pendant les 90 prochains jours, les équipes de la CCI Bénin, appuyés par la CDC Bénin feront le tour des partenaires identifiés pour leur présenter la structuration, le mode d’intervention et les facteurs de succès du FACS, en vue de les mobiliser pour participer à ce challenge.

5 mars 2022 par