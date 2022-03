Coris Bank célèbre son premier quinquennat d’existence

Implantée au Bénin depuis 2016, Coris Bank International (CBI) célèbre son premier quinquennat d’existence. Les festivités entrant dans le cadre de cette célébration ont été lancées, dans l’après-midi de ce lundi 21 mars 2022, à Cotonou au cours d’une conférence de presse.



« Faire la banque autrement », c’est la devise de Coris Bank International. En s’installant au Bénin en décembre 2016, elle s’était donnée plusieurs défis à relever. Il s’agissait selon le président du Conseil d’administration, Bienvenu Comlan, de participer au financement de l’économie nationale, de soutenir les efforts de « bancarisation » des populations et de contribuer à l’amélioration de la qualité de service dans le respect de la réglementation bancaire, et des dispositions légales. 05 ans après, les résultats ne sont pas moins reluisants. D’un effectif initial de 31 agents, la banque durant ses 05 premières années a créé 130 nouveaux emplois. Ses contributions fiscales s’élèvent à 3,5 milliards de francs CFA.

15ème sur le marché à son arrivée, elle a clôturé l’exercice comptable en 2021 au 4ème rang avec un total de bilan de 589 milliards FCFA, pour une part de marché de 11,2%. Le résultat net bénéficiaire s’élève à 6,291 milliards FCFA à fin 2021.

Au titre de son engagement citoyen, l’institution financière a engagé 213 millions FCFA. Sa dernière action est la récente dotation de 50 millions FCFA au Fonds d’appui Catalytique et de solidarité en vue du renforcement de l’écosystème financier au profit des créateurs et développeurs d’entreprises innovantes.

Selon le Président du Conseil d’administration, en dépit de la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus, Coris Bank International Bénin affiche un produit net bancaire de 17,186 milliards FCFA en 2021 contre 1,890 milliards FCFA au terme de son premier exercice en 2017, soit un accroissement de 809% ; un résultat net bénéficiaire de 6,291 milliards FCFA en 2021, soit 37 fois la réalisation à fin décembre 2017.

Le taux de dégradation à fin décembre 2021 est de 0,91% pour un niveau admis de 5% maximum ; tandis que le coefficient d’exploitation ressort à 45% au 31 décembre de la même année, contre une norme généralement admise de 60%.

Programme des activités des 05 ans d’existence de CBI

Le Directeur Général de CBI Bénin, Jean-Jacques Golou, dans son intervention a présenté aux journalistes, le programme des manifestations.

Pour compter de ce lundi 21 mars, on peut observer la pose de dispositifs de giratoire dans la ville de Cotonou ; un don de la banque à la mairie.

Le mercredi 23 mars, il y aura la visite des responsables du groupe Coris Bank International. Ils rencontreront quelques autorités et clients afin de les remercier pour leur accompagnement.

Le même jour, démarre les soirées théâtrales à l’Ecole internationale de théâtre du Bénin. La première destinée au grand public aura lieu mercredi. La seconde par contre est prévue pour le 25 mars, et destinée selon Jean-Jacques Golou, à une clientèle ciblée.

Une remise de matériels est également prévue à la maternité de Zoungbonou le jeudi 24 mars.

Le vendredi 25 mars, des soirées culturelles (spectacles de danses et de ballets) seront organisées pour le grand public à Bohicon et à Porto-Novo ; et le samedi 26 mars à Cotonou au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou, et à Parakou.

Par ailleurs, préoccupée par l’éducation financière des clients, Coris Bank International Bénin organise une conférence sur ‘’Le développement économique et la monnaie’’ dans la matinée du 26 mars au Chant d’oiseaux de Cotonou. Cette conférence sera animée par le professeur John Igué de 09h à 12h.

Selon le Directeur Général, plus les acteurs sont sensibilisés sur des sujets d’ordre économique, plus appropriés devraient être leurs comportements. Ce qui favoriserait selon lui, l’amélioration de l’environnement économique et une meilleure performance des banques.

Dans la même perspective, CBI s’est associée avec SIF (Société pour l’inclusion financière) dans le cadre de la semaine mondiale de l’argent (lundi 21 au dimanche 27 mars). Il s’agit dans ce cadre de parcourir toute l’étendue du territoire national, d’aller à la rencontre des apprenants de certaines écoles, et de les sensibiliser à une utilisation plus intelligente de l’argent pour la construction de leur avenir.

Sur toute la semaine, des jeux radiophoniques seront organisés avec des lots pour les meilleurs sur les radios locales dans les villes où la CBI est présente.

La banque selon Jean-Jacques Golou va se dévoiler un peu plus à la clientèle sur les ondes de Frissons radio à travers la présentation des grands métiers et des principales agences dans l’émission ‘’Patrons d’entreprises’’.

A propos de Coris Bank International

Coris Bank International Bénin est une filiale du groupe Coris Bank International présente dans tous les pays de l’UEMOA, et en Guinée Conakry. Elle se veut un partenaire de choix pour l’économie régionale et a une très bonne signature dans l’espace avec un Total Bilan consolidé de 3600 milliards de francs CFA, un résultat consolidé de 63 milliards de francs CFA, un coefficient d’Exploitation de 41,26% et un Produit Net bancaire de 152 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020.

Pour ses performances exceptionnelles, elle a été félicitée par divers organismes internationaux dont l’African Banker Awards en 2020.

Quelques images













F. A. A.

22 mars 2022 par ,