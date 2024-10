Construction du terrain d’entrainement du stade Mathieu Kérékou

En Conseil des ministres, mercredi 16 octobre 2024, le gouvernement béninois a annoncé les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d’entrainement du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou.

Des travaux annoncés au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Selon le Conseil des ministres, « lesdits travaux interviennent pour tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de Football en vue d’assurer l’homologation de ce stade et lui permettre de recevoir de nouveau des matchs internationaux ». Les travaux prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demie lune ; la réalisation d’un terrain d’entrainement en gazon synthétique et la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe. A cela s’ajoute l’entretien des deux terrains de football avec la fourniture d’une flotte complète d’équipements entrant dans ce cadre. Le Conseil y a marqué son accord et autorisé la contractualisation subséquente avec une entreprise qualifiée.

Akpédjé Ayosso

16 octobre 2024 par ,