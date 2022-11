Construction de deux Centres Hospitaliers Universitaires à Togbin

Santé publique au Bénin

Dans le cadre de la construction d’un Centre hospitalier universitaire général et d’un Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant à Togbin, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec des groupes pour l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre et de conduite d’opération. C’est à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 23 novembre 2022.

Le gouvernement du Bénin a autorisé en Conseil des ministres la contractualisation avec des groupes pour la maîtrise d’œuvre et conduite d’opération dans le cadre de la construction d’un Centre hospitalier universitaire général et d’un Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant à Togbin.

Les deux Centres seront construits sur un même espace.

Selon un état des lieux, il est apparu que les établissements hospitaliers des départements de l’Atlantique et du Littoral sont débordés et les domaines sur lesquels ils sont implantés n’offrent pas de grandes possibilités d’extension et de développement de pôles de spécialités médico-chirurgicales. « C’est pour cette raison qu’il est prévu au Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026, la construction sur un même espace, d’un Centre hospitalier universitaire général et d’un Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant avec pour finalité d’améliorer les capacités d’accueil, de développer des pôles de spécialités, puis de faciliter la référence et la contre référence », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 23 novembre 2022.

