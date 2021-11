‘’Constitution de la République du Bénin’’ en livret de poche

Moukaram Badarou a publié, en version de livret ou de poche, la Constitution béninoise révisée.

Le texte intégral de la Loi numéro 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la Loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin a été présenté en version de livret ou de poche. Le livret a été publié par Moukaram A.M. Badarou, le 07 novembre 2021, à l’occasion de l’an deux (2) de la révision de la loi fondamentale.

Selon Moukaram A.M. Badarou, l’auteur, le livret ‘’Constitution de la République du Bénin (Socle de la démocratie béninoise) ‘’, « est mis à disposition de façon pratique, afin que nul n’en ignore ».

« La Constitution du 11 décembre 1990 est la loi suprême de notre pays et à ce titre, mérite d’être connue de tous les citoyens. Nul n’étant censé ignorer la loi et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ce précieux document est mis à disposition de façon pratique, afin que nul n’en ignore », a écrit Moukaram A.M. Badarou.

L’auteur de ‘’Constitution de la République du Bénin (Socle de la démocratie béninoise) ‘’ a été préfet des départements de l’Ouémé et du Plateau de 2013 à 2016.

Moukaram A.M. Badarou est économiste financier de formation. Il a été Conseiller municipal et Président de commission des affaires domaniales et environnementales de la ville de Cotonou1.

Moukaram A.M. Badarou est auteur d’autres ouvrages dont ‘’Cinquante ans après les indépendances, renouons avec les repères’’ et ‘’Priorisons la République ‘’. Il est président de la fondation Conscience citoyenne.

M. M.

