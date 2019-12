Confusion autour de l’arrivée de Yayi à Parakou ce mardi

Le président d’honneur du parti FCBE, l’ancien président de la République Boni Yayi, sera à Parakou, mardi 17 décembre 2019. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les membres, militants et sympathisants du parti sont invités à se mobiliser à partir de 10h pour accueillir leur leader charismatique.

La rencontre aura lieu dans l’enceinte de "LE MODOS" ex-CLUB DES TITANS, situé à l’entrée sud de Parakou et à quelques mètres de la nouvelle auto gare de Tchaourou (sur la route inter-Etat Bénin-Niger), précise le communiqué.

Dans un autre communiqué non daté en date de dimanche 15 décembre, le Secrétaire exécutif national des FCBE indique

‹‹ ce communiqué est de nature à perturber la quiétude des militants engagés pour le succès de la lutte››.

Les responsables des FCBE informent les militantes et les militants que ‹‹ le parti n’a nullement été informé d’une quelconque arrivée du Président d’honneur, son Excellence le président Boni Yayi››.

En conséquence, ils n’autorisent aucun rassemblement de cette nature et déclinent toute responsabilité par rapport aux conséquences qui pourraient en découler.

‹‹Cette position des responsables sera notifiée aux autorités de la ville de Parakou pour les dispositions idoines en la matière››, précise le communiqué signé par Paul Hounkpè.

A.A.A

