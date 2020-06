La Conférence des Leaders Chrétiens ou Christian Leaders Fellowship (CLF) amène le changement pour le christianisme dans l’ère post-corona.

"Retournons à la Bible" voix de la Réforme Chrétienne

"La Conférence Mondiale en Ligne" (Online World Conference) s’est tenue du jeudi 25 au samedi 27 juin 2020 avec pour thème "REVENEZ’’

A cause de la propagation mondiale du Covid-19, la société et l’économie ont été confrontées à de grandes difficultés, et toute notre vie a changé. D’autant plus que les rassemblements religieux étaient restreints et que l’accès à l’église était difficile, la communauté chrétienne a été confrontée également à une crise.

Aujourd’hui, le monde Chrétien a besoin de nouveaux changements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, depuis les méthodes d’adoration jusqu’aux problèmes des dénominations et des doctrines. Au centre de ce changement se trouve la Conférence des Leaders Chrétiens (CLF -Christian Leaders Fellowship-), une organisation pastorale chrétienne mondiale.

La Conférence des Leaders Chrétiens (CLF) a diagnostiqué que les problèmes que le christianisme rencontre dans la société moderne sont causés par l’éloignement des hommes de la Parole de Dieu, la Bible.

■ La revendication du changement Chrétien

En 1517, Martin Luther a ouvert la porte à la Réforme Chrétienne, en insistant sur : "l’Ecriture seule, la foi seule, la grâce seule". Il a tiré la sonnette d’alarme contre l’injustice et la corruption du catholicisme romain, l’omniscience et la perversion, et a crié au retour à la Parole de Dieu, la Bible.

De nombreux Chrétiens craignent que la société Chrétienne moderne ne soit pas si différente de la réalité de l’époque où Luther a appelé à la Réforme. Avec le déclin et le vieillissement de la population Chrétienne, le nombre d’églises diminue de jour en jour, et beaucoup de gens tournent le dos au Christianisme.

Le fait que les chrétiens soient tombés dans une religion dédiée au culte formel et au soulagement personnel est également critiqué, parce que les pasteurs n’enseignent ni la foi correcte ni la vie de foi. Tout comme l’église, qui au Moyen-Âge interdisait la lecture de la Bible aux laïcs et vendait les indulgences, la réalité de l’église d’aujourd’hui qui n’enseigne pas la Bible avec exactitude apporte l’ignorance aux chrétiens.

Les chrétiens modernes, qui n’ont pas appris la Bible convenablement, n’ont pas d’autre choix que de quitter l’église ou d’être entraînés dans les deux sens par la fausse religion qui prétend être chrétienne. Tout comme Luther a appelé à une réforme fondée sur la Bible, il est temps pour nous de revenir à la Bible une fois de plus.

■ L’objectif de la Conférence des Leaders Chrétiens, "Retournons à la Bible

"La Bible comme le centre, revenons au véritable évangile et à la foi correcte"

La Conférence des Leaders Chrétiens (CLF) est une organisation pastorale Chrétienne mondiale et multidénominationnelle établie par des pasteurs du monde entier pour s’unir à la Bible et prêcher le véritable évangile. Depuis son lancement à New York, aux États-Unis, en mars 2017, environ 360 000 pasteurs du monde entier ont rejoint la CLF en trois ans et six mois, et le témoignage de leur changement spirituel renouvelle le monde Chrétien.

Au-delà de la langue et de la race, des associations religieuses et des confessions, les pasteurs de la Conférence des Leaders Chrétiens (CLF), qui ont établi la Bible, la Parole de Dieu dans leur cœur, échangent constamment et prennent l’initiative de sauver les âmes pécheresses en prêchant l’évangile du Christ partout dans le monde.

La Conférence des Leaders Chrétiens (CLF) se poursuit régulièrement dans plus de 80 pays chaque année, y compris des conférences internationales telles que la "Conférence Mondiale de la CLF de New York", la "Conférence de la CLF de Hong Kong, Asie" et la "Convention Mondiale de Corée", ou de conférences continentales. Elle ouvre ainsi un lieu d’échange et d’unité pastorale.

■ Pasteur Ock-Soo PARK, Fondateur de la CLF, Ouvre de Nouveaux Horizons dans les Missions Monde.

Le Pasteur Ock Soo PARK, fondateur de la CLF, fondateur de la Mission de la Bonne Nouvelle, est un pasteur actif dans le monde.

En mai dernier, le « Séminaire Biblique en Ligne » dirigé par le Pasteur Ock Soo PARK, avait donné un bon exemple avec le changement de mode du culte occasionné par la pandémie du Covid-19, ce qui a été relayé dans 94 pays et a conquis le cœur des chrétiens du monde entier.

Il y a un décalage horaire à Kiribati, une petite nation insulaire du Pacifique Sud, à New York, au Kenya en Afrique et en Espagne du côté de l’Europe, mais avec la Télévision, la radio, les ordinateurs et les smartphones, pères, fils, grand-mères et petits-enfants se sont réunis pour ouvrir la Bible ensemble.

Beaucoup de ceux qui ont écouté l’évangile à travers ces séminaires bibliques en ligne, parlent d’une seule voix en disant que bien qu’ils aient des difficultés avec Covid-19, ils ont retrouvé de l’espoir dans leur cœur.

■ Conférence mondiale CLF en ligne

Le jeudi 25 juin, la Conférence Chrétienne en ligne (Christian Leaders Fellowship ou Conférence des Leaders Chrétiens) s’est tenue pendant trois (03) jours pour les dirigeants Chrétiens du monde entier.

La « Conférence Mondiale de la CLF » tenue chaque année en Mars à New York a été reprogrammée pour être faite en ligne à cause de la pandémie du Covid-19, et des dirigeants Chrétiens de 90 pays du monde entier y ont assisté malgré le Covid-19.

Le thème de la conférence est « REVENEZ ».

Sur le thème de l’évènement, "Un retour "dans lequel tous les Chrétiens et les dirigeants Chrétiens du monde appellent à nouveau le nom de Dieu, " un retour "qui insuffle une nouvelle vie de l’évangile aux familles et aux églises, et à tous dans la société. Un « retour » dans la raison de l’existence d’une véritable église qui apporte les bénédictions de Dieu à tous ; explique un responsable du bureau d’une filiale de la CLF.

En plus des communications du pasteur Ock Soo PARK le principal conférencier, ce programme a été préparée avec divers modules de cours sur les problèmes des dirigeants Chrétiens et la vision d’une nouvelle mission.

Le programme principal de la conférence en ligne peut être regardé gratuitement sur les pages « CLF WCA » de YouTube et « CLF WCA » de Facebook et traduit simultanément en six langues dont le coréen, l’anglais, le français, l’espagnol, le russe et le chinois. Pour plus d’informations, contactez le site Internet de CLF (www.clf.ac) ou appelez la Branche de la CLF au Bénin (+229 9750 7448).

Témoignage d’un participant :

« Bonsoir je suis le pasteur AHYI Gabriel du Ministère Evangélique Amour de Dieu résidant à Comè.

Je rends grâce à Dieu pour la conférence mondiale de la CLF. Durant ces trois (03) jours, j’ai été éclairé en ce qui concerne le péché et le pardon des péchés. Je me culpabilisais et continuais à demander pardon à Dieu pour mes péchés. Mais au cours de ces trois jours, j’ai compris que Christ a effacé nos péchés une fois pour toute à travers l’œuvre qu’il a accompli à la croix. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur le Pasteur PARK, qu’il ne cesse d’utiliser pour éclairer le monde entier. »

