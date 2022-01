Conférence de presse africaine de l’église Shincheonji en présence de journalistes de 55 pays africains

Philippines, les Amériques après l’Afrique ! Conférence de presse en ligne avec environ 300 journalistes de 55 pays africains

Je souhaite que tout le monde à travers le monde vienne étudier la parole du séminaire Shincehonji pour changer la vie des gens. – Ugnada, Stephen Ogwang, secrétaire général des églises nées de nouveau

Je n’ai jamais rencontré la parole de Dieu auparavant, je n’ai appris que de Shincheonji. – Afrique du Sud, Daisyman Goniwe, Église méthodiste indépendante

Le 28, une conférence de presse africaine de l’église Shincheonji : témoignage sur les paraboles des secrets du ciel et leurs véritables significations s’est tenue via la plateforme Zoom avec Man Hee Lee, président de l’église Shincheonji de Jésus, le temple du tabernacle de le témoignage (église Shincheonji) et des journalistes de 55 pays africains. Cette conférence de presse a été planifiée à la demande de journalistes et de pasteurs africains et a été organisée par l’église Shincheonji.

L’organisation de l’église Shincheonji a annoncé qu’elle avait prévu une conférence de presse pour informer la véritable signification du Nouveau Testament dans la Bible. La conférence de presse a commencé par la présentation de l’église Shincheonji. Et après Les résultats du séminaire Révélation organisé l’année dernière ont été partagés, suivi du séminaire en ligne Shincheonji : Témoignage sur les paraboles des secrets du ciel et leur véritable sens, qui a débuté en janvier de cette année.

L’église Shincheonji de Jésus a témoigné des prophéties et de l’accomplissement enregistrés dans le livre de l’Apocalypse au monde via YouTube pendant un total de 10 semaines à partir d’octobre de l’année dernière. Il a enregistré jusqu’à présent 8 millions de vues cumulées sur YouTube. Grâce à ce séminaire, l’église Shincheonji a signé des protocoles d’accord avec plus de 1 200 pasteurs et séminaires dans 57 pays (dont 235 protocoles d’accord ont été signés dans 16 pays d’Afrique). Et maintenant, l’église Shincheonji soutient l’échange de la parole de la Bible à chaque église et séminaire.

Les journalistes qui ont assisté ont posé des questions sur le séminaire Révélation et le séminaire d’introduction, qu’ils ont entendu objectivement du point de vue du journaliste, et sur ce qu’ils pensaient de Shincheonji. Le président Man Hee Lee, qui était directement présent à la conférence de presse, a clairement répondu aux plans après le protocole d’accord et aux questions sur les séminaires.

De plus, le président Lee a demandé à tous les attachés de presse de promouvoir qu’il existe un témoignage sur la prophétie et l’accomplissement de l’Apocalypse et les secrets du royaume des cieux disponibles pour tous aujourd’hui.

"Témoignage sur les paraboles des secrets du ciel et leurs véritables significations", qui est un séminaire en cours qui dévoile le sens de la parabole commencée le 3 janvier, sera diffusé 2 fois par semaine le lundi et le jeudi via la chaîne YouTube de Shincheonji dans 24 langues différentes. La conférence de presse est disponible via le lien suivant : https://www.youtube.com/c/ShincheonjiChurchofJesus

28 janvier 2022 par