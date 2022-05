Conception d’action collective pour apporter la paix en tant que culture et norme

Pour faire face aux menaces actuelles de la vie et de la sécurité des guerres et des conflits, la 9e commémoration annuelle de la Déclaration de la paix mondiale d’HWPL s’est tenue en ligne le 25 mai 2022. Avec 3 000 participants comme représentants de la politique, de la religion, du monde universitaire, des médias et de la société civile, l’événement dont le thème était « Institutionnalisation de la paix : Concrétiser la volonté collective de paix » a présenté les progrès de la coopération internationale pour réaliser une paix durable garantie par des instruments juridiques.

L’organisation hôte, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), a proclamé la Déclaration de la paix mondiale en 2013. La déclaration porte sur l’approbation des dirigeants nationaux, l’engagement des femmes et des jeunes, la coopération entre les sociétés civiles, et l’expansion de la couverture médiaque sur la paix. Par la suite, elle s’est développée en la Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) comme comme un processus pour établir des instruments juridiques internationaux pour la paix mondiale.

Young Min Chung, directeur général du Groupe International de la Jeunesse pour la Paix (IPYG), un groupe affilié à HWPL, a dit dans son rapport de progrès, « 730 000 citoyens de 176 pays ont signé à l’appui de la DPCW au cours des neuf dernières années, ce qui leur permet d’exprimer leur opinion de manière plus directe. Récemment, IPYG mène l’atelier pour l’autonomisation des jeunes pour la paix (YEPW) dans lequel ils discutent des programmes tels que l’éducation, les droits de l’homme et les conflits et mènent des actions conjointes ainsi que des propositions politiques. »

Les 10 articles et 38 clauses de la DPCW incluent la prévention et la résolution des conflits, la réduction du potentiel de guerre et la transformation des armes en instruments quotidiens, le respect et la résolution des conflits basée sur la religion et l’identité ethnique, et la diffusion d’une culture de paix. La déclaration est axée sur l’engagement des nations, des organisations internationales, des ONG et des citoyens individuels à agir pour un monde pacifique.

Pour ce qui est de la collaboration pour la consolidation de la paix, le président Man Hee Lee d’HWPL a fait appel aux participants à s’unir en tant que « messagers de la paix » « pour apporter la liberté et la paix aux générations futures ». « Cette fois-ci la Russie a envahi l’Ukraine et a commencé la guerre. C’est pourquoi HWPL et les familles de la paix demandent depuis longtemps l’établissement d’un droit international pour prévenir les potentiels de guerre. Nous avons donc réuni des experts en droit international à l’échelle mondiale […] et avons fait la déclaration avec 10 articles et 38 clauses. »

Comme un cas d’activités de paix pour résoudre les conflits en Inde, des protocoles d’entente ont été signés parmi des dirigeants religieux pour la coopération renforcée avec la compréhension des religions basée sur les études comparatives sur les textes sacrés. En particulier, le partenariat entre HWPL et l’Organisation Internationale pour la Religion et les Connaissances à Lampur a conduit à ériger un monument de paix pour transmettre les valeurs de paix aux citoyens locaux.

La participation des enseignants dans les activités reliées à la paix a aussi été introduite dans l’événement. La méthodologie d’enseignement avec l’usage du métaverse a été démontrée comme une plate-forme mondiale virtuelle où les étudiants peuvent faire l’expérience de la paix en lisant des documents et en observant diverses activités de paix qui se déroulent dans de nombreuses parties du monde.

Un des étudicants participants a dit, « J’ai appris la nécessité du droit international pour accomplir la paix. Nous avons besoin d’une loi qui peut accomplir la paix. C’est important que les gens respectent la loi et si tous les gens deviennent des citoyens de paix, nous n’aurons même pas besoin de la loi. »

M. Supalak Ganjanakhundee, chercheur invité au Pridi Banomyong International College de l’Université de Thammasat et ancien rédacteur en chef de The Nation en Thaïlande, a déclaré dans le rapport de presse lors de l’événement que le fondement de la paix est étroitement lié à la démocratie qui sert de salle ouverte pour « permettre la participation de la société civile » au processus de paix. En précisant l’impasse actuelle du processus de paix au sud de la Thaïlande, il a dit, « Tout le processus de paix qui conduira à une paix durable doit aborder le problème à sa cause fondamentale et doit être conduit selon la démocratisation avec la participation intense non seulement des parties intéressées mais de la société civile. »

HWPL développe la coopération mondiale pour la paix tant au niveau international qu’au niveau national en recueillant le soutien d’organisations internationales pour la DPCW et en travaillant main dans la main pour renforcer les nomres internationales pour réaliser la paix. Avec des organisations civiles, HWPL mène des activités pour le bien public afin d’assurer que la paix prenne racine.

26 mai 2022 par