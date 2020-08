Le salon est une pièce où se déroule la vie familiale et sociale. Ici, nous accueillons nos amis, nous jouons avec les enfants et nous passons du temps à nous détendre devant la télévision ou avec un livre. Une salle de séjour doit donc être à la fois représentative, moderne et confortable. Suivez cette guide de l’ameublement du salon pour savoir comment créer une atmosphère agréable dans votre maison.

Couleurs pour le salon

Les couleurs des murs de la salle de séjour sont une affaire très personnelle. Le plus important est de faire en sorte que les résidents s’y sentent bien et à l’aise. La mode des couleurs change assez souvent, c’est pourquoi il vaut la peine de parier sur des couleurs universelles qui sont assorties pour design moderne. Vous pouvez également opter pour deux couleurs. Un mur peint dans une couleur contrastante peut ajouter du caractère et du style à une pièce.

Si vous ne voulez pas peindre les murs...

Le papier peint est de retour à la mode. En accord avec la décoration intérieure, il est un moyen rapide et efficace de rendre l’intérieur plus attrayant. Le papier peint dans le salon peut non seulement réchauffer la pièce, mais aussi l’égayer, ajouter de l’élégance ou de l’avant-garde. L’immense variété de papiers peints permet de réaliser n’importe quelle décoration intérieure. Cependant, dans ce fourré aux multiples motifs et couleurs, il est facile de se perdre. Nous sommes alors confrontés à un dilemme : Quel papier peint choisir pour le salon ? Richement décoré ou lisse ? Brillant ou mat ? Papier peint à rayures ou à fleurs ? Trouvez les inspirations sur : https://myloview.fr/papiers-peints/selon-les-interieurs/salon/.

Le sol dans la salle de séjour

Le choix d’un sol pour le salon moderne est, contrairement aux apparences, une tâche assez difficile. Changer le sol est une opération plus compliquée que de repeindre les murs, son choix doit donc être bien réfléchi. Le sol doit être durable, facile à entretenir et joli. Les panneaux et carreaux de céramique restent les matériaux de revêtement de sol les plus populaires. Cependant, les tapis sont toujours le choix le plus commun comme revêtement de sol. Avec leur aide, nous pouvons introduire un peu de confort à l’intérieur de notre appartement.

Meubles de salon

Ils déterminent souvent le style final d’une pièce et sa fonctionnalité. En outre, il suffit parfois de quelques chaises ou d’un canapé pour donner à votre salon l’effet souhaité. Dans un salon moderne, vous trouverez des tables en verre, des finitions métalliques, des panneaux laminés brillants, des canapés en cuir ou en matériaux gris. Les formes futuristes et inhabituelles - avec des accents colorés - sont également les bienvenues.

Décorations dans un salon moderne

Dans les intérieurs modernes, l’espace, la légèreté et la simplicité sont importants. N’oubliez pas que le salon moderne n’aime pas la splendeur. Lorsque la pièce n’est pas encombrée de meubles et de décorations, il est plus facile d’exposer des meubles ou des objets intéressants. Placez des coussins en textures différentes sur le canapé et les fauteuils. Et si vous voulez animer votre arrangement, choisissez plutôt des textiles multicolores aux motifs expressifs.

Chaque intérieur est différent

Bien que vous puissiez trouver beaucoup d’inspiration sur Internet, rappelez-vous que ce qui semble bien sur la photo s’applique pas nécessairement à votre maison. Lors de l’aménagement d’un salon, faites attention à tous les aspects, en particulier à la taille de la pièce et à la quantité de lumière dans la chambre. Le repos est essentiel au bon fonctionnement de notre corps. Avec un salon confortablement meublé, même un week-end à la maison sonne comme une bonne idée. Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez du salon moderne. Que choisissez-vous : intérieur monochrome ou blanc et couleur contrastante ? Faites-le nous savoir !

