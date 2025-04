Claude AZONWAKIN et plusieurs personnes condamnés

Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu sa décision dans l’affaire foncière baptisée ‘’dossier DOSSOU-YOVO’’, impliquant l’homme d’affaires Claude AZONWAKIN à Fidjrossè-Fiyégnon, et plusieurs autres personnes. C’était à l’audience du jeudi 24 avril 2025.

La procédure judiciaire ouverte dans le cadre de l’affaire dite ‘’dossier DOSSOU-YOVO’’ à Fidjrossè-Fiyégnon, a été vidée le jeudi 24 avril 2025, et les prévenus condamnés par la CRIET.

Dans ce dossier, l’homme d’affaires Claude AZONWAKIN, a été reconnu coupable des faits d’escroquerie foncière et de blanchiment de capitaux. Il a écopé d’une peine de 36 mois d’emprisonnement ferme, et une amende de 400 millions de francs CFA. Un mandat d’arrêt est décerné contre lui. Ses biens immobiliers à Fiyégnon et Agblangandan selon Le Potentiel, ont été saisis au profit de l’Etat.

Les mêmes chefs d’accusation ont été retenus contre Eugène ALONOMBA, condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme et une amende de 3 milliards de francs CFA. Les biens immobiliers à Vêdoko et Adjaha du prévenu ont été confisqués.

Impliqué dans ce dossier, le notaire Pamphile AGBANRIN, a été relaxé au bénéfice de doute, au même titre que Georges DOSSOU-YOVO, qui recouvre sa liberté au terme du procès.

Par ailleurs, l’expert géomètre, ANANI Arnaud a écopé d’une peine de 17 mois de prison et une amende de 60 millions de francs CFA, pour des faits de complicité d’escroquerie, de stellionat et de blanchiment.

Pour leur implication dans ce dossier, des membres de la famille DOSSOU-YOVO ont été condamnés. Coovi Blaise DOSSOU-YOVO a été condamné à 60 mois de prison avec sursis, et 5 millions de francs CFA d’amende. Michel DOSSOU-YOVO quant à lui, a écopé de 36 mois de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA ; et enfin, Michel-Armand DOSSOU-YOVO, condamné à 38 mois de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA également.

La procédure judiciaire du dossier ‘’DOSSOU-YOVO’’ a été ouverte depuis l’année 2021.

F. A. A.

27 avril 2025 par ,