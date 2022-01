Les retrouvailles des filles et fils de la vallée de l’Ouémé dénommée "Wémèxwé" ont pris fin le dimanche 16 janvier 2022.

C’est par une célébration eucharistique co-célébrée par Mgr Aristide Gonzallo, Évêque de Porto-Novo et Mgr François Gnonhossou, Évêque de Dassa-Zoumè que les festivités marquant la 13è édition de "Wémèxwé" ont pris fin le dimanche 16 janvier 2022 à Zounguê dans la commune de Dangbo. Les personnalités telles que Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale et d’autres députés ; Joseph Djogbénou, président de la Cour constitutionnelle ; la présidente de la Haute cour de justice Cécile de Dravo Zinzindohoué ; le préfet du département de l’Ouémé Marie Akpotrossou ; le maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoti ; le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin ; le ministre des sports Oswald Homéky ont rehaussé les célébrations de leur présence. Dans son homélie lors de la messe, Mgr Aristide Gonzallo, Évêque de Porto-Novo a invité les ressortissants de ‘’Wémè’’ (la Vallée) à œuvrer, à l’image de Marie qui alerté son fils Jésus qu’il n’y avait plus de vins, au développement de la vallée de l’Ouémé. « Ces retrouvailles se suivent mais ne se ressemblent pas. Wémèxwé est un label qui se bonifie avec le temps au regard des nombreuses actions à son actif. Je voudrais rassurer de ce que son caractère apolitique reste non négociable », a indiqué Antoine Bonou, coordonnateur général de "Wémèxwé". La commune de Dangbo qui a accueilli l’édition 2022 a bénéficié de la construction d’un module de 3 classes au Ceg 1 de Dangbo ; le don de 152 tables et bancs ; la réalisation d’un systeme d’adduction d’eau, etc dans le cadre des festivités. En 2023, ce sera le tour de la commune d’Adjohoun d’abriter la 14è édition de "Wémèxwé", selon le coordonnateur général. Il faut préciser que la 13è édition a été placée sous le signe de la vaccination contre la Covid-19.

M. M.

