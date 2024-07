Ces ouvrages du PAPC pour contrer les inondations cycliques à Cotonou

Grand soulagement pour les populations de Sètovi et de Akpakpa-Dodomè, en proie depuis plusieurs années au phénomène cyclique des inondations. Les ouvrages réalisés dans le cadre du lot1 du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) ont été provisoirement réceptionnés ce mercredi 17 juillet 2024.

Fin des travaux du lot1 du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou, lancés en décembre 2021. Les bassins versants Y et PA3, réalisés dans le cadre de ce lot sont achevés. La réception provisoire a lieu mercredi 17 juillet 2024, en présence du coordonnateur du PAPC, Oswald GANGBO, du directeur général adjoint de l’Agence d’exécution des travaux urbains (AGETUR), Marcellin BOCOVE, et d’autres personnalités.

Selon le directeur général adjoint de l’AGETUR, il y a eu en ce qui concerne le bassin versant Y, la construction de collecteurs d’assainissement pluvial de 935 mètres linéaires, et le pavage de 1,6 km de rues. Quant au Bassin versant PA3, un bassin de rétention d’eau d’une capacité de 116.500 mètres cubes a été construit.

A cela s’ajoute la réalisation de 672 mètres linéaires de collecteurs, le pavage de 8,5 km de voies et l’aménagement de réserves d’habitats naturels pour la flore et la faune, a fait savoir Marcellin BOCOVE.

Selon un communiqué du gouvernement, les travaux confortatifs, à savoir : l’éclairage public, le reboisement et l’aménagement des espaces verts ont été réalisés pour l’ensemble des ouvrages de ce lot 1 financé à hauteur de 17.094.082.367 de francs CFA par la Banque Mondiale

