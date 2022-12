Dans son discours sur l’état de la Nation jeudi 8 décembre à l’Assemblée nationale, le président de la République a évoqué la tenue des élections législatures en janvier 2023.

Les élections législatives du 8 janvier s’annoncent sous de bons augures avec la participation de toutes les sensibilités politiques selon Patrice Talon. Le président béninois a salué tous les acteurs qui y ont œuvré. « Ces élections seront, j’en suis convaincu, l’occasion d’une belle fête à l’issue de laquelle, le seul vrai gagnant sera une fois encore le Bénin », a déclaré le Chef de l’Etat.

C’est le lieu, poursuit-il, « de souligner que grâce à nos réformes, désormais et pour compter de la prochaine législature, le Parlement béninois comptera au moins 20% de femmes, ce qui n’était jamais arrivé auparavant ». Patrice Talon a invité les fils du Bénin à œuvrer « plus que jamais à la préservation de notre cohésion sociale, et à la promotion de l’unité nationale ».

Akpédjé Ayosso

