Ces députés méritent d’être membres du Bureau de l’Assemblée

Au terme de la proclamation des résultats des législatives du 08 janvier 2023, trois formations politiques se partagent les 109 sièges. L’Union Progressiste le Renouveau (53 sièges), le Bloc Républicain (28 sièges) et Les Démocrates (28 sièges). A l’analyse des résultats par circonscription, il se révèle que certains élus, compte tenu de leur exploit, méritent promotion au sein des organes de décision de la neuvième législature .

Les Honorables députés Amadou Djibril Labiou (UP-R) Sourokou Sabi Abel (UP-R), Adomahou Jeremie (UP-R), Ahyi Chantal (BR), Gomina Malick (BR), Casimir Sossou (BR) puis Godonou Joël (LD) ou Sodjinou Michel François (LD), méritent positionnement de leur parti dans les instances de décision de la neuvième législature. Membre du Bureau ou président de commission. Et pour cause, ils ont eu le mérite d’avoir porté haut l’étendard de leur parti politique au terme des élections du 08 janvier 2022.

Malick Gomina Pour sa première participation à ce scrutin, le Maire de Djougou a réussi à venir en tête dans sa circonscription électorale. Djougou fait partie des fiefs naturels du Bloc Républicain qui n’a pas cédé au raz de marée de l’opposition. Un positionnement de son parti dans l’exécutif du Parlement sera l’expression d’une reconnaissance envers ses électeurs.

Casimir Sossou. Ancien Maire d’Aplahoué, il est le seul élu BR dans le Couffo où tous les sièges ont été pris par l’UP-R. A ce titre, l’honorable Casimir Sossou et ses électeurs méritent l’encouragement du Bloc Républicain.

AHYI Chantal

A l’instar de Casimir Sossou, Chantal Ahyi est la seule élue BR dans le Littoral et plus précisément dans la 16ème circonscription électorale, où elle avait en face le président du parti UP-R Joseph Djogbénou (avocat, ancien député, ministre et ancien président de la Cour Constitutionnelle), Orden Alladatin (Député sortant, président de la commission des lois), Oswald Homecky (ministre de la Jeunesse, des sports et loisirs), le Maire de Cotonou, les Chefs d’arrondissement, et tous les chefs quartiers de Cotonou sans oublier la ministre de la famille qui étaient en campagne ouverte aux côtés des candidats de la liste UP-R.

Le positionnement de Chantal AHYI dans le bureau du Parlement pour le compte du BR sera donc une reconnaissance à l’endroit de ses électeurs.

Sofiath Schanou

Élue pour la quatrième fois dans la dix neuvième circonscription électorale, où l’UP-R règne en maître, l’Honorable Schanou mérite également le soutien de son parti. Son seul handicap, elle occupe depuis trois législatures le poste de secrétaire parlementaire dans le bureau. Elle était dans le bureau de Mathurin Nago, Adrien Houngbédji puis Louis Vlavonou.

Amadou Djibril Labiou

Pour une première participation, Amadou Djibril a fait un score de trois sur quatre dans la 1ère circonscription électorale où l’opposition était annoncée gagnante. Pour ses électeurs, il mérite une reconnaissance et promotion du parti UP-R.

Sourokou Sabi Abel

Élue dans la huitième circonscription où l’opposition a obtenu 4 sièges sur 6. Ce député mérite considération.

Godonou Joël

L’Honorable Godonou Joël mérite le soutien de son parti LD pour les positionnements au Parlement. Contre toute attente, il a réussi à venir en tête dans la seizième circonscription électorale où l’UP-R régnait en majorité. Il en est de même pour son collègue de la 15ème circonscription électorale.

Sodjinou Michel François

Réussir à se faire élire député LD dans la dix-neuvième circonscription électorale relève d’un exploit quand on connaît l’hégémonie de l’UP-R dans cette région.

La liste n’est pas exhaustive, mais pour l’essentiel les députés dont nous venons de citer les noms méritent un mandat de leur parti pour être membre du Bureau de l’Assemblee Nationale, Président de Commission ou Président de groupe Parlementaire.

16 janvier 2023 par ,