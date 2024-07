Centres de composition au concours d’entrée au Prytanée et Lycée militaire

Le concours d’entrée au Prytanée Militaire de Bembèrèkè et au Lycée Militaire des Jeunes Filles se déroulera le mercredi 24 juillet 2024 pour les candidats admis au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) session 2024 et classés parmi les cinquante premiers par sexe et par département.

La liste des Centres de composition au concours d’entrée au Prytanée Militaire de Bembèrèkè et au Lycée Militaire des Jeunes Filles a été rendue publique. Le concours est prévu pour le mercredi 24 juillet 2024, selon un communiqué du Chef d’Etat Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général Fructueux Gbaguidi.

Les Centres sont répartis par département ainsi qui suit :

1°) DEPARTEMENT DE L’ALIBORI

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre de Kandi

2°) DEPARTEMENT DE L’ATACORA

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre de Natitingou

3°) DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre d’Allada

4°) DEPARTEMENT DU BORGOU

CENTRE D’EXAMEN : Complexe Scolaire de Wansirou de Parakou

5°) DEPARTEMENT DES COLLINES

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre de Dassa-Zoume

6°) DEPARTEMENT DU COUFFO

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre d’Aplahoué

7°) DEPARTEMENT DE LA DONGA

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre Djougou

8°) DEPARTEMENT DU LITTORAL

CENTRE D’EXAMEN : Ecole primaire publique Gbegamey sud

9°) DEPARTEMENT DU MONO

CENTRE D’EXAMEN : Complexe Scolaire Guinkomey (Lokossa)

10°) DEPARTEMENT DE L’OUEME

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre de Porto-Novo

11°) DEPARTEMENT DU PLATEAU

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre de Pobè

12°) DEPARTEMENT DU ZOU

CENTRE D’EXAMEN : Ecole Urbaine Centre d’Abomey

19 juillet 2024 par