Ce que pense le SYNARES de l’évaluation des enseignants et chercheurs

Le gouvernement a autorisé, en Conseil des ministres, la signature d’accords-cadres avec des experts et des universités pour le contrôle et l’évaluation des enseignants et chercheurs du Supérieur. Voici ce que suggère le Syndicat Autonome de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (SYNARES) à propos de cette décision.

« Les enseignants du supérieur au Bénin sont régulièrement évalués, et c’est ce que fait le CAMES. Pour ce faire, le CAMES invite parfois des collègues enseignants des pays du Nord », a indiqué Gabin Tchaou, secrétaire général du Syndicat Autonome de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (SYNARES) au micro de Bip radio.

Le SYNARES estime que « les ressources prévues pour solliciter des compétences internationales afin d’évaluer des enseignants qui sont déjà régulièrement évalués et qui s’auto-évaluent dans leurs conseils pédagogiques pourraient être réorientées ».

« Nous pensons que ces ressources pourraient servir à recruter massivement des enseignants, améliorer l’encadrement des étudiants, construire des infrastructures comme des salles de classe et des amphithéâtres pour accueillir les étudiants nombreux, et équiper nos laboratoires, bibliothèques et centres numériques », ajouté le Sg du SYNARES.

