Ce que les femmes attendent de Patrice Talon

Après la marche du 31 Octobre 2020 pour exprimer leur ressenti face à la situation sociale, politique et économique, les femmes leaders se disent honorées par le président de la République Patrice Talon. Selon la présidente des femmes qui était reçue sur Urban Fm, la tenue effective de la marche traduit l’amour que le Chef de l’Etat a envers les femmes. « (…) Bravo à notre président de la République. Il est allé à la rencontre des femmes. Cela nous suffit. Si le Chef de l’Etat n’était pas informé, la marche ne serait pas autorisée. Je remercie le Chef de l’Etat pour cet amour qu’il a eu envers les femmes », a confié Marie Reine Chabi, la présidente des femmes engagées.

Elle est revenue sur les raisons qui ont motivé les femmes à descendre dans la rue. « Nous avons trouvé que les femmes souffrent. C’est pour cela que nous avons décidé d’envoyer un message à notre Président. C’est cette manière que nous avons trouvé d’envoyer le message. Nous l’avons envoyé pour qu’il puisse réfléchir, pour qu’il sache ce que les femmes, les mamans de la République attendent de lui », a ajouté Marie Reine Chabi.

Selon elle, les femmes demandent l’intervention du Chef de l’Etat en faveur des ‘’fils en exil ou en prison’’. « Il est notre enfant et nous souhaitons qu’il nous écoute, qu’il apporte un peu plus à ce pays. Même si quelqu’un se dressait contre le président, les femmes se lèveront pour le défendre. Après tout, le Chef de l’Etat est notre fils. Nous sommes prêtes pour cela. Il n’a qu’à nous offrir la paix et la justice, la libération de nos enfants, nos époux », ont plaidé les marcheuses du 31 octobre dernier par la voix de leur présidente Marie Reine Chabi.

