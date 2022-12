Ce qu’il faut comprendre des primes périodiques

Face à la presse vendredi 09 décembre 2022, le secrétaire général adjoint du gouvernement s’est exprimé sur la question relative aux primes des agents de l’Etat après la réforme de revalorisation des salaires. Le gouvernement selon Wilfried L. HOUNGBEDJI, a fait l’option de la mensualisation des primes.

La revalorisation effectuée sur les salaires des travailleurs de la fonction publique prend en compte les différentes primes. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a informé l’opinion vendredi 09 décembre 2022 au cours d’une conférence de presse. Ce qui change selon Wilfried L. HOUNGBEDJI, c’est « la mensualisation de ces primes ». « Il y a certaines primes que les agents de l’Etat ont, et qui leur sont versées jusque-là de façon périodique (trimestrielle, semestrielle, ou annuelle) », a-t-il expliqué. Ces primes suivant les explications du porte-parole du gouvernement, « n’impactent pas réellement la fiche de paie puisque cela n’est pas pris en compte dans le calcul du salaire net ». En mensualisant les primes, le gouvernement offre la possibilité aux travailleurs de pouvoir obtenir des prêts « plus intéressants » auprès des institutions financières, a fait savoir Wilfried L. HOUNGBEDJI.

La mensualisation des primes poursuit-il, a été réalisée pour aboutir au salaire actuel net de l’agent avant l’application de la revalorisation du point indiciaire et le sursalaire. Après avoir mensualisé les primes, le gouvernement selon son porte-parole, les a ajoutées aux salaires actuels pour obtenir le salaire net actuel, primes y comprises pour les agents de l’Etat. Et c’est à ce salaire actuel net que l’on a appliqué la revalorisation du point indiciaire plus le sursalaire, a expliqué le porte-parole.

A propos du sursalaire

Le secrétaire général adjoint du gouvernement a par ailleurs rappelé la vision du gouvernement qui vise à impacter davantage « les gagnes petits » avec la réforme de revalorisation. Selon Wilfried L. HOUNGBEDJI, par le passé, chaque fois qu’il y a revalorisation du point indiciaire ou du salaire, c’est un taux uniforme qui est appliqué pour tous les travailleurs. Une telle option permet à celui qui gagne gros, de gagner davantage, et celui qui gagne petit, de rester « dans la même fourchette », alors qu’il s’agit de « relever un peu le niveau » de ceux qui ne gagnent pas gros. D’où le choix d’une approche en deux temps. « Une revalorisation du point indiciaire uniforme pour tout le monde qui s’est élevé à 3% de l’indice, puis l’octroi de sursalaire différencié selon les catégories auxquelles l’on appartient ou selon que l’on se trouve en début, milieu ou fin de carrière », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

A l’en croire, tout ceci a été fait en veillant à ce que en relevant le salaire du « gagne petit », qu’il ne se retrouve pas « subitement » à gagner plus que son chef qui, jusque-là gagnait plus que lui.

La détermination de tous ces calculs selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, explique le retard observé dans la mise en œuvre de la réforme. Outre la conjoncture relative à la guerre en Ukraine, « il fallait vraiment affiner le modèle pour ne pas encore créer à l’intérieur de l’injustice », a expliqué Wilfried L. HOUNGBEDJI.

F. A. A.

9 décembre 2022 par ,