Ce que dit le président de l’ordre des médecins du Bénin

Dans un entretien accordé à BBC Afrique, le président de l’Ordre national des médecins du Bénin, Francis Dossou a donné son avis sur la loi N° 2021-12 modifiant la loi N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Cette loi selon le président, pose un problème de conscience.

Au regard de la nouvelle loi, la femme enceinte selon le président de l’ordre national des médecins, est désormais responsable vis-à-vis de la loi et de son corps. Francis Dossou a exprimé sa volonté de convaincre la femme à garder sa grossesse. « Je ferai les efforts nécessaires pour convaincre la femme enceinte de garder sa grossesse mais c’est son corps et la loi l’en rend responsable », a-t-il affirmé.

En tant que chrétien, il estime que « la vie commence dès la conception ». D’où la nécessité selon lui, de la protéger.

Le vote par le parlement béninois de la loi N° 2021-12 modifiant la loi N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction suscite indignation au sein de certaines couches de la société. Le clergé catholique à travers un communiqué, a invité les parlementaires à voter pour son rejet, et à recourir à d’autres stratégies afin de résoudre les problèmes qu’on envisage résoudre. Pour le clergé catholique, la vie humaine est sacrée et il faut la protéger. Cette loi selon les évêques du Bénin pose un problème de foi.

Pour le gouvernement, le but visé à travers cette loi est de renoncer aux pratiques clandestines utilisées par des jeunes filles pour avorter. C’est « une mesure de santé publique dont l’unique objectif est de sauver des vies humaines », a expliqué le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin au cours d’une conférence de presse.

Suivant les dispositions de l’article 17-2 de la loi, « A la demande de la femme enceinte, l’interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l’intérêt de la femme et/ou de l’enfant à naître ».

F. A. A.

27 octobre 2021 par