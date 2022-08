Ce que Eric Houndété a chuchoté au président Talon

Le président du parti d’opposition « Les Démocrates », Eric Houndété a assisté, lundi 1er août 2022, au défilé militaire, paramilitaire et civil marquant le 62e anniversaire de l’accession du Bénin à l’independance.

Lors de la séance des salutations M. Houndété a chuchoté quelques mots à l’oreille du Chef de l’Etat Patrice Talon.

« Je lui ai dit, lorsqu’il m’a fait l’honneur de me saluer, que nous avons besoin de parler, de dialoguer pour que le pays avance (…). J’espère qu’il répondra à notre appel. Nous espérons qu’il discutera avec nous », a confié Eric Houndété, président des Démocrates sur Frissons radio.

Le parti d’opposition « Les Démocrates » exige la libération de leur candidate Rékiatou Madougou et du professeur Joël Aïvo ; le retour des exilés politiques et l’organisation d’un dialogue politique franc.

