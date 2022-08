Ce qu’il faut savoir du nouveau virus ‘’Langya henipavirus’’ détecté en chine

Un nouveau virus a été découvert en chine. Baptisé "Langya henipavirus", ce virus n’a rien à voir avec une épidémie en cours compte tenu de son évolution.

Une étude rédigée par des chercheurs d’universités ou d’instituts en Chine, à Singapour et en Australie et parue dans le New England Journal of Medicine le 04 août 2022 fait cas d’un nouveau virus ‘’Langya henipavirus’’. L’enquête a été menée d’avril 2018 à août 2021 dans plusieurs hôpitaux chinois prenant en compte des patients souffrant de fièvre aiguë. Ce sont des patients qui ont été en contact avec des animaux.

Selon l’étude, il n’y a eu que 35 cas de patients atteints du virus ‘’ Langya henipavirus’’ entre avril 2018 et août 2021. L’âge médian des patients est de 60 ans. « Les patients présentaient une forte fièvre. Au moins la moitié d’entre eux souffraient également d’épuisement, de toux, de perte d’appétit et d’une diminution des globules blancs. Plus d’un tiers des personnes touchées souffraient également d’une insuffisance hépatique et 8% d’une insuffisance rénale », précise l’étude.

Aucun décès n’a été enregistré. L’infection dans la population humaine peut être sporadique c’est-à-dire se propage d’une manière irrégulière selon les chercheurs.

Les scientifiques ont pu identifier l’animal à l’origine de ces contaminations. Il s’agit de la musaraigne (petit mammifère insectivore). « S’il n’y a pas de transmission d’homme à homme, on a du mal à imaginer une véritable épidémie car tout le monde n’est pas exposé à des musaraignes », déclare François Balloux, directeur de l’Institut de génétique à l’University College de Londres rapporté par ‘’Le Parisien’’.

Rien à voir avec le Covid-19

Avec 35 cas (Langya henipavirus) recensés en trois ans, poursuit-il, il n’y a pas de forte circulation et tout ceci n’a rien à voir avec le Covid-19. « Chaque année, plusieurs virus émergent chez l’Homme sans pour autant provoquer des épidémies. Celui-ci circule depuis plusieurs années à bas bruit et nous ne sommes pas dans une situation d’urgence comme ce fut le cas avec le SARS-CoV-2. Il n’y a pas d’inquiétudes particulières à ce stade, mais la nécessité d’études complémentaires », affirme Yannick Simonin, spécialiste des virus émergents.

11 août 2022 par ,