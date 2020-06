Ce qu’il faut retenir de l’Atelier du parti Bloc Républicain

COMMUNIQUE FINAL DE L’ATELIER DE BOHICON

Le Bloc Républicain a organisé ce dimanche 21 juin 2020 à l’hôtel Miracle de Bohicon un atelier d’immersion à l’intention des élus Républicains. Ce rendez-vous politique majeur s’inscrit dans l’agenda du Bloc Républicain qui a prévu une série d’activités post-électorales.

Aussi, la mise en route de la 4ème mandature de la décentralisation, donne-t-elle l’opportunité au BR de fournir à ses élus communaux des outils politiques et techniques qui les préparent à une gouvernance moderne des communes à leur charge. Ainsi, la rencontre de Bohicon a permis de donner des orientations politiques et des éléments qui préparent les membres des exécutifs communaux du BR à assumer avec responsabilité leur mission.

Les différentes communications présentées ont rappelé :

les exigences politiques pour l’élu Républicain de respecter les 10 engagements du Bloc Républicain défendus pendant la campagne,

le cadre juridique de la décentralisation au Bénin,

les missions et rôles des maires,

la nécessité de se donner les moyens et outils pour accroître et diversifier les ressources locales en vue de faire de nos communes des espaces attractifs et viables.

Enfin, les élus BR ont pris devant le bureau politique, l’engagement solennel, de respecter les grandes orientations politiques du Bloc Républicain afin de faire des communes sous leur gouvernance, des modèles.

Le Bloc Républicain réaffirme son attachement aux idéaux de la décentralisation, de la gouvernance locale moderne, gage du développement de notre pays.

Abdoulaye BIO TCHANÉ

Le Secrétaire Général National



