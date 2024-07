Ce qu’a dit l’ex DG de l’ABSSA à la CRIET

L’ex Directeur général de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), Epiphane Sètondji Hossou, l’un de ses collaborateurs et un exportateur d’ananas ont comparu, lundi 15 juillet 2024, devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), dans le dossier des ananas béninois rappelés des supermarchés en France.

En détention provisoire dans le dossier des ananas béninois rappelés de France, Epiphane Sètondji Hossou, l’ex Directeur général de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), l’un de ses collaborateurs et un exportateur d’ananas sous convocation, ont comparu devant la CRIET, dans le dossier des ananas béninois rappelés des supermarchés en France.

Les prévenus sont poursuivis pour « abus de fonction et fausse attestation ».

A la barre, lundi 15 juillet 2024, l’ex DG de l’ABSSA a plaidé non coupable.

Epiphane Sètondji Hossou et ses deux co-accusés ont rejeté les faits mis à leur charge. Me Raymond Gbessemehlan et Me Omer Sylvain Tchiakpè assurent la défense de l’ex DG de l’ABSSA au procès.

La Cour a renvoyé le dossier au lundi 22 juillet 2024.

Les faits remontent au 1er juin 2024. 250 cartons soit 3,35 tonnes d’ananas fruits du Bénin ont été retirés des rayons de supermarchés en France pour ‘’ concentration élevée de résidus de pesticide’’. Dans la foulée, le DG de l’ABSSA a été suspendu de ses fonctions le 28 juin 2024 pour ‘’faute lourde’’. Il sera placé en garde-à-vue avant d’être déposé en prison.

M. M.

17 juillet 2024 par ,