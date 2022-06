Carina Sen sort son nouveau clip ’’Tu me suffis’’

L’artiste Carina Sen, finaliste de la saison 3 The Voice Afrique Francophone sort, ce vendredi 17 juin 2022, son nouveau clip « Tu me suffis ».

« Tu me suffis », c’est le titre du nouveau son de la chanteuse de gospel Carina Sen. « Pour toutes ces fois où on était dans le manque ou l’abondance, dans la joie ou la tristesse, l’échec ou la réussite, Il a toujours été le symbole de la plénitude et la grâce, Il nous suffit et notre âme le reconnait bien », a écrit l’artiste sur sa page Facebook.

La sortie du clip est prévue pour, ce vendredi 17 juin 2022, à 17 heures sur sa chaîne You Tube (https://youtu.be/_dUcj-zFDrE). Le clip sera disponible dès le 18 juin sur les chaînes de Tv internationales et nationales.

Auteure, compositrice et interprète, Carina Sen a représenté dignement le Bénin lors de la saison 3 de ‘’The Voice Afrique Francophone’’. Elle a terminé à la troisième place.

Akpédjé Ayosso

