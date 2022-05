Calendrier des examens et concours de l’année 2022

Voici le calendrier national des examens, concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour l’année 2022 en République du Bénin. Le programme a été établi conformément à l’arrêté interministériel Année 2022 N°0097/MESRS/MESTFP/MEMP/DC/SGM/OB/DEC-ESRS/DEC-ESTFP/DEC-EMP/CJ/SA/007SGG22.

Les dates importantes du calendrier national des examens nationaux sont connues.

Pour l’Examen du Certificat d’Études Primaires (CEP), la Session normale se déroulera du Mardi 07 au Vendredi 10 Juin 2022 et la Session des malades du Lundi 04 au Jeudi 07 Juillet 2022.

Les candidats à l’Examen du Brevet d’Étude du Premier Cycle (BEPC) composeront du Lundi 13 au Mercredi 15 Juin 2022 pour la Session normale et du Lundi 27 au Mercredi 29 Juin à la Session de remplacement.

L’Examen du Baccalauréat (BAC) se déroulera du Lundi 20 au Jeudi 23 juin 2022.

CALENDRIER COMPLET DES EXAMENS, CONCOURS ET TESTS DE RECRUTEMENT

