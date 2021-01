Cadres et personnalités catholiques prient pour la paix

Le Mouvement Catholique des Cadres et Personnalités Politiques du Bénin a organisé, dimanche 10 janvier 2021, une célébration eucharistique dite par Mgr Aristide Gonsallo, Évêque de Porto-Novo à la cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée conception de Porto-Novo en présence du ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou et du président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou.

Dans son message, l’Abbé Bertin Adéniran Fatoumbi, Aumônier Diocésain des Cadres et Personnalités Politiques a expliqué que la prière est importante compte tenu de la tenue prochaine de l’élection présidentielle. « Le Bénin en a vraiment besoin, surtout en cette année 2021 où les élections présidentielles qui se profilent à l’horizon suscitent mille et une interrogations. Au-delà des légitimes questionnements, certains compatriotes sont même hantés par un profond stress, au point de craindre le tableau sombre du scénario triste, amer et lugubre enregistré sous d’autres cieux, où les populations trainent encore des loques ensanglantées des confits absurdes orchestrés par l’orgueil humain. Au Nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais vous rassurer qu’avec la Grâce de DIEU, il n’y aura rien du genre au Bénin », a indiqué le concélébrant.

« Pour prévenir cela, je voudrais nous proposer un triple exercice. Le premier est celui d’un dialogue sincère et constructif où toutes les forces vives de la Nation se retrouvent pour prendre des dispositions consensuelles afin d’organiser des élections présidentielles inclusives, paisibles et vraiment démocratiques. Le second exercice est celui d’un engagement responsable au niveau des différentes Institutions de la République pour que chacune d’elles travaille sincèrement dans les limites de ses prérogatives et dans le strict respect de l’autonomie des autres, mais en conjuguant les efforts de façon harmonieuse et complémentaire pour une meilleure édification de la Nation. Le troisième exercice est celui d’un pèlerinage intérieur que chaque Béninois est appelé à effectuer au plus profond de son être, dans ce sanctuaire interne qu’est la conscience, pour répertorier les éléments sur lesquels des efforts de conversion doivent être fournis, pour le bien commun. Ainsi, chaque force vive de la Nation, chaque institution de la République, et chaque Béninois joueront au mieux leur partition pour relever les défis qui s’imposent. C’est un devoir patriotique ! C’est même une mission commune, une mission que nous devons tous assurer sans démission ni compromission ! », a précisé l’Aumônier Diocésain des Cadres et Personnalités Politiques.

M. M.

