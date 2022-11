CONSOMMONS LOCAL TOUR ÉDITION 2 CLAP DE FIN

Le samedi 29 Octobre dernier, nous avons organisé la Grande soirée de Gala Locale à laquelle vous nous avez honoré de votre présence.

Nous avions eu l’immense honneur de la présence de notre Ministre de l’Industrie et du Commerce, son Excellence Mme Alimatou Shadiya ASSOUMAN, de son Directeur de Cabinet et d’éminentes personnalités à ce grand moment de célébration du « Made in BENIN ».

Nous étions comblés et heureux de vivre ensemble ce moment de bonheur et de convivialités.

A vous chers partenaires, sponsors, exposants et participants, je tiens à vous remercier personnellement pour avoir assisté à cet événement qui nous tenait à cœur.

Outre le plaisir de vous avoir à nos côtés ce jour-là, votre présence a été un encouragement et une véritable récompense.

MERCI d’y avoir cru 🤞

MERCI pour avoir contribué à la réussite du Consommons Local Tour édition 2.

MERCI pour vos différentes contributions🥰👌🥂

MERCI pour tout.

Rendez-vous à l’édition N•3 par la Grâce de Dieu, pour de plus belles prouesses.

#consommonslocal

#pensonsbenin

#moisduconsommonslocal

#consommonslocaltour

#madeinbenin

4 novembre 2022 par