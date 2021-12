COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 08 DÉC. 2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 08 décembre 2021, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Les décisions ci-après ont été prises :

I- MESURES NORMATIVES.

Sous cette rubrique, le Conseil a notamment adopté les décrets portant :

modification des statuts de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) ;

modalités d’application de la loi n°2018-38 du 17 octobre 2018 portant création de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin ;

nomination du Commissaire aux apports à la Société nationale de Mécanisation agricole (SoNaMA) ;

nomination de membre au Conseil d’administration du Centre de Formation pour l’Administration locale.

II- COMMUNICATIONS.

Contractualisation pour l’acquisition et l’installation d’un scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou.

Cet équipement, de génération récente, est destiné à optimiser les prestations de l’hôpital et lui permettre d’assurer certains examens spécifiques liés au cœur en l’occurrence. En effet, il s’y organise de plus en plus des missions de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et il est envisagé la réalisation de la cardiologie interventionnelle avec la mise en place d’un pôle de compétences dédié.

C’est pourquoi, le Conseil a marqué son accord pour l’acquisition et l’installation dudit équipement.

III- RENCONTRES ET MANIFESTATIONS INTERNATIONALES.

Le Conseil a autorisé l’organisation à Cotonou :

du 13 au 14 décembre 2021, de la Conférence interministérielle sur l’harmonisation des prix de cession des engrais chimiques dans l’espace UEMOA ;

du 14 au 16 décembre 2021, de la 31ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale (CIPRES), ainsi que la participation du Bénin, les 16 et 17 décembre 2021 :

à la 51ème réunion du Conseil des Ministres de l’OHADA, à Bamako, au Mali ;

à la rencontre des ministres chargés de l’égalité entre les femmes et les hommes, à Paris, en France.

IV- MESURES INDIVIDUELLES.

Les nominations ci-après ont été prononcées :

A la Cour suprême

Sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature,

Président de la Chambre administrative : Monsieur Rémy Yao KOKO

Conseillers

Madame et messieurs

Marie-Josée Nougbognon PATHINVOH

Edah KENDE-DAHOUE

Abdou-Moumouni S. GOMINA

Makponsè Gervais DEGUENON

Badirou Olatoundji LAWANI

Ismaël Anselme SANOUSSI

Cossi Gbédolo Bertin Millefort QUENUM

Sur proposition du Ministre de la Justice et de la Législation et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature,

Avocat général : Monsieur Dassoundo Pierre AHIFFON

Dans les ministères et sur proposition des ministres :

Au ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite : Monsieur Adam BAGOUDOU ZAKARI

Ambassadeur, représentant permanent du Bénin auprès de l’Union Africaine et de la République d’Ethiopie : Monsieur Hervé D. DJOKPE

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

Directeur de Cabinet : Monsieur Abasse ALOSSOUMARE

Directeur adjoint de Cabinet : Monsieur Yafradou ADAM TAÏROU

Secrétaire général du ministère : Monsieur Delphin TOKPON

Secrétaire général adjoint du ministère : Monsieur Galbert Pascal ODELOUI

Conseiller technique juridique : Madame Gbossédé Géraude AHOUEHOME

Conseiller technique à la Sécurité : Monsieur Mouhamed Sadissou SAKE

Conseiller technique à la gestion des partis politiques et Affaires électorales : Monsieur Michel Victor DANGNON

Conseiller technique à la gestion des espaces frontaliers et à l’état civil : Monsieur Bio Jean BIO BOUGO

Conseiller technique à la Protection civile : Monsieur Kossi Antoine DANSOU

Au ministère de l’Industrie et du Commerce

Directeur de Cabinet : Monsieur Laurent G. AKPO

Directeur adjoint de Cabinet : Monsieur Ebo Dario SACRAMENTO

Conseiller technique à l’Industrie : Monsieur Elie SANTOS.

Fait à Cotonou, le 8 décembre 2021,

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Edouard OUIN-OURO.

