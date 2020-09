COMMUNIQUE DE PRESSE DU BLOC REPUBLICAIN

Conformément à son Agenda, le Bloc Républicain a tenu le samedi 26 septembre 2020, dans la salle PRESTIGE à Abomey-Calavi, la première édition de son UNIVERSITÉ DE VACANCES, sous la présidence effective de son Secrétaire Général National, Monsieur Abdoulaye BIO TCHANÉ.

Cette importante rencontre a connu la participation :

des membres du Bureau Politique,

des ministres,

des députés et leurs suppléants,

des maires, adjoints et les conseillers communaux,

des délégués de l’organisation des Jeunes (OJBR) et de l’organisation des Femmes républicaines (OFR) et des Personnalités politiques du Parti,

des cadres universitaires,

des militants BR et les membres des institutions.

Le thème central : « RÉPUBLICANISME ET ENGAGEMENT MILITANT » a été développé à travers trois communications à savoir :

1) Républicanisme comme fondement de l’engagement militant ;

2) Expérience de militantisme depuis le renouveau démocratique ;

3) Les obligations du militant BR selon les textes fondamentaux.

Des riches débats ont permis aux participants :

De mieux s’approprier le concept idéologique du BR ;

De mieux s’armer d’arguments conceptuels pour défendre et justifier l’idéologie de leur parti ;

De se doter de nouveaux éléments de langage plus adaptés, pour soutenir l’esprit militant BR, et susciter l’adhésion de nouveaux adhérents.

L’édition 2020 de L’UNIVERSITÉ de VACANCES a été un rendez-vous politique majeur, une occasion pour le Bloc Républicain :

de jeter les grandes orientations économiques pour l’élaboration d’une matrice de RÉFORMES pour servir de base à un programme d’action économique, politique et social ;

de réaffirmer son idéologie et ses valeurs de liberté, de démocratie et d’unité nationale, qui constituent le socle du développement économique, social, culturel, et démocratique du Bénin.

Abomey-Calavi, le 26 septembre 2020

Abdoulaye BIO TCHANE

Secrétaire Général National

