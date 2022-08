CANCANS GBADJA D’ABLODE !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Et beaucoup de pagailleurs en ce week-end prolongé de la fête nationale sur les réseaux sociaux où même certains de mes Neveux et Nièces, incapables d’écrire leurs propres noms sans faute, se sont muées en d’impitoyables grammairiens pour une histoire d’accord dont au demeurant eux-mêmes évidemment ne connaissent rien, mais cela a permis au moins de changer l’improbable écriteau couleur or sur ocre par un autre plus lisible ...

Par ailleurs, certains autres parmi mes Neveux et Nièces à l’imagination vicieusement galopante trouvent que le chauffeur du command-car de Patou avait transformé hier l’engin en cheval cabré du BR , tandis que déjà le samedi lors de l’inauguration de la stèle géante de l’ Amazone, le fait que les mains ouvertes et tendues de mon Neveu Gbadamassi aient parues zappées lors des salutations présidentielles, a suffi sur la toile pour le voir déjà aux fins fonds de l’abime politique ; mais le voilà deux jours apres à l’issu du défilé, chaleureusement salué avec tapes amicales par son cousin Patou

Il est vrai qu’il n’y a pas que vous mes Neveux et Nièces pagailleurs pour constater que samedi, votre cousin Gbadamassi demi-costumé avait les mains vides mais que hier, en plus de ses trois pièces boubou blanc il arborait à la main gauche un ostensible Tessibiou (chapelet) blanc ... Maintenant si vous me demandez l’adresse de son marabout vous êtes de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

