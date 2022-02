Face au succès de la première édition, le Groupe CANAL+ renouvelle en 2022 son programme de sensibilisation « 1 Mois, 1 Cause ». Depuis le 1er janvier 2022, les 6 millions d’abonnés africains aux chaînes CANAL+ se verront proposer chaque mois une série de contenus et de programmes originaux mettant à l’honneur de grandes causes sociales, sanitaires ou environnementales ainsi que les associations caritatives et institutions engagées sur ces questions. Observateur avisé depuis 30 ans des évolutions sociétales en Afrique, CANAL+ entend soutenir tous ceux qui œuvrent à la construction de sociétés toujours plus solidaires et durables.

En 2022, le programme « 1 Mois, 1 Cause » a sélectionné 12 thématiques, qui sont au cœur du quotidien de millions d’Africains : l’éducation et la jeunesse, la santé, la préservation de l’environnement ou encore le respect des droits fondamentaux. Chaque mois, les chaînes CANAL+ diffuseront des émissions et magazines spéciaux ainsi que des fictions et documentaires thématiques. Par ailleurs, CANAL+ diffusera des espaces publicitaires offerts à la dizaine d’organisations partenaires afin de leur permettre de partager leurs messages de sensibilisation. Au total, 67 heures d’antenne seront consacrées au programme « 1 Mois, 1 Cause ».

En janvier 2022, la question de la lutte contre l’insalubrité à travers le traitement et le recyclage des déchets a donné le coup d’envoi de cette nouvelle saison du programme « 1 Mois, 1 Cause », décliné en plusieurs documentaires et programmes dédiés.

En ce mois de février, c’est la thématique oncologique, qui sera mise à l’honneur aux côtés de l’Association franco-africaine de cancérologie (AFAC).

Pour David MIGNOT, Directeur général Afrique de CANAL+, « Avec le programme « 1 Mois, 1 Cause », CANAL+ concrétise son engagement de 30 ans en Afrique, aux côtés de millions de familles africaines. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner l’ensemble des acteurs qui s’engagent chaque jour pour relever les grands défis auxquels l’Afrique, et plus particulièrement sa jeunesse, doit s’adapter ou affronter. »

Véritable réussite, l’édition de 2021 a permis de sensibiliser les millions d’abonnés de CANAL+ Afrique à travers une soixantaine de contenus.

Les ONG partenaires ont pu gagner en visibilité grâce à la diffusion gratuite de plus d’une centaine de leurs spots publicitaires.

À la veille de la journée mondiale contre le paludisme en avril 2021, le concert caritatif « Zéro Palu Ensemble », organisé avec MSF et Speak Up Africa, a mobilisé une large audience grâce à sa retransmission en clair sur CANAL+ Afrique ainsi qu’à sa diffusion sur la plateforme Dailymotion et dans certaines salles CANAL Olympia.

Calendrier des causes soutenues en 2022

Janvier 2022 : « Recyclage et traitement des déchets » ;

Février 2022 : « Cancers » aux côtés de l’Association franco-africaine de cancérologie (AFAC) ;

Mars 2022 : « Droits des femmes et des jeunes filles » aux côtés de l’UNICEF et de Speak Up Africa ;

Avril 2022 : « Lutte contre le paludisme » aux côtés de Speak Up Africa ;

Mai 2022 : « Accès à l’eau et assainissement » aux côtés du GRET et de Solidarités International ;

Juin 2022 : « Drépanocytose : dépistage, pédagogie, prévention » aux côtés de la Fondation Pierre Fabre ;

Juillet 2022 : « VIH / SIDA : sensibilisation au dépistage, pédagogie » aux côtés de Solthis ;

Août 2022 : « Préservation de la faune et de la biodiversité » aux côtés de WildAid ;

Septembre 2022 : « Éducation et excellence » aux côtés de l’AMREF et d’Aide et Action ;

Octobre 2022 : « Handicap : focus sur la santé mentale » aux côtés de Handicap International ;

Novembre 2022 : « Nutrition et diabète » aux côtés de MSF ;

Décembre 2022 : « Jeunesse : engagement des jeunes » aux côtés d’UNICEF.

