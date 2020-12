Le porte-parole du gouvernement, Alain Orounla a réagi à la déclaration de la formation politique ‘’Les Démocrates’’ qui conteste la date du premier tour de la prochaine élection présidentielle fixée au 11 avril 2021.

Pour le parti ‘’Les Démocrates’, le premier tour des élections fixé au 11 avril 2021, est une décision contraire au serment que le président Patrice Talon a prêté le 06 avril 2016. Au-delà de cette date, indique le parti, « le président Patrice Talon n’a plus la légalité ni la légitimité pour diriger le Bénin ».

Selon le porte-parole du gouvernement, Alain Orounla le 11 avril 2020 « est une date fixée par notre Constitution. « On ne peut sans ignorer la réalité de cette Constitution, se lancer dans une polémique », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Me Orounla ajoute que le gouvernement n’a fait que rappeler la date.

Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le mercredi 25 novembre 2020, le décret portant modalités d’élaboration du calendrier électoral.

