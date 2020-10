Boniface VIGNON est le nouvel ambassadeur du Bénin près la République de Cuba. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 07 octobre 2020 en Conseil des ministres.

Comme lui, Yessoufou A. YOLOU BAMISSO est nommé directeur adjoint de cabinet au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, et Boni Moïse ILAYE, directeur de la programmation et de la prospective.

F. A. A.

7 octobre 2020 par