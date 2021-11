Boni Yayi et Nicéphore Soglo invités au Palais de la Marina

Le Bénin accueille mercredi 10 novembre 2021, 26 œuvres culturelles de l’ex-royaume du Dahomey. Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi sont invités à la cérémonie de retour des biens prévue au Palais de la Marina.

Dans le cadre de la restitution de 26 trésors royaux du Bénin par la France, le gouvernement béninois organise une cérémonie solennelle d’accueil au Palais de la Marina. Les présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi sont attendus à la cérémonie selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji lors d’un point de presse ce mardi 09 novembre 2021. Il a aussi signalé que l’ex-président Boni Yayi serait hors du territoire national. La signature de l’acte de transfert de propriété par les ministres de la culture du Bénin et de la France a eu lieu ce mardi 09 novembre 2021 au palais de l’Elysée en présence de Patrice Talon et Emmanuel Macron.

