Boni Yayi abandonne les FCBE

L’ancien président de la République, Boni Yayi, président d’honneur du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a abandonné ses militantes et militantes ce dimanche 05 avril 2020. A travers un message publié sur sa page Facebook, il a clairement signifié aux militants FCBE, son retrait de cette formation politique pour laquelle il s’est longtemps battu.

Dans sa déclaration, l’ex chef d’Etat a dénoncé les tractations qui, à l’en croire, tendent à faire de son parti, un des blocs pro Talon. « Je ne saurai cautionner un tel état de fait. Je ne saurai militer au sein d’un parti qui a été confisqué en raison de son engagement pour le retour de l’État de droit et de la démocratie et qui tenait à rester dans l’opposition à la gouvernance actuelle des affaires de notre patrie commune », a-t-il écrit. « J’ai donc le regret de vous annoncer que je me retire du parti FCBE et je demande à tous les militants de prendre leurs responsabilités et décisions selon leur conscience au regard de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du nécessaire développement de notre pays », a expliqué l’ancien président de la République formulant le vœu que ces valeurs ne s’écartent pas du peuple et de l’intérêt général. « Je me retire du parti FCBE tout en me réservant le droit et le devoir d’opiner sur la gestion des affaires de notre pays car le Bénin nous appartient tous. Je suis un Homme d’État, de paix et je le resterai. L’avenir radieux de la jeunesse de mon pays me préoccupe énormément », a-t-il poursuivi.

Le président d’honneur des FCBE a par ailleurs interdit l’utilisation de son image, de son nom et sa caution sous quelques formes que ce soit par tout candidat de la liste FCBE. A ceux qui tenteraient, il dit engager au besoin, des actions pénales idoines pour faire respecter son choix. Un choix personnel qu’il souhaite être compris par « les militants qui ont fait de FCBE un des plus grands partis du pays, convoité par le pouvoir en place ».

« Nous ne pouvons, en face d’une évidence manifeste, nous faire complices de nos bourreaux désormais tapis dans notre maison et je ne saurai faire campagne pour mes compatriotes dont je ne connais ni la vision ni le positionnement par rapport à la ligne politique du parti à sa création à Parakou », a souligné Boni Yayi.

F. Aubin AHEHEHINNOU

5 avril 2020 par