Bohicon se dote d’un plan de développement culturel

Selon le maire Rufino d’Almeida, Bohicon pourra se réjouir d’être une ville disposant d’ici quelques mois d’un agenda de développement culturel et d’un catalogue de sites touristiques. Il est prévu également l’élaboration d’un répertoire des mets locaux et d’une cartographie des acteurs culturels. Mieux poursuit-il, Bohicon sera dotée d’un plan stratégique pour le développement culturel, artistique et touristique.

Pour le représentant du préfet du Zou, cet atelier initié par le maire Rufino d’Almeida, est une idée noble de consolidation des bases de développement local durable pour la commune de Bohicon. A l’en croire, la culture reste le pilier fondamental d’émergence et d’émancipation des peuples. « Investir dans les arts et la culture, c’est assurer un lendemain décent non seulement pour les générations actuelles mais surtout pour la prospérité », a ajouté le représentant du préfet du Zou.

L’ambition du gouvernement Talon est de faire du Bénin une destination touristique de l’Afrique. « En décidant d’investir dans la valorisation du potentiel culturel artistique et touristique, le Conseil communal de Bohicon apporte la preuve de son engagement à être en phase avec la volonté affichée du Chef de l’État de révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier », a déclaré le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, lors du lancement des travaux.

Bohicon a rejoint récemment le réseau des "Villes créatives de l’UNESCO" dans la catégorie "Gastronomie".

Le maire Rufino d’Almeida œuvre pour révéler davantage le potentiel culturel de la ville-carrefour.

A.A.A

10 décembre 2021 par ,