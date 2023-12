Bohicon s’inspire des techniques d’assainissement de la SGDS

Une séance de travail s’est tenue à Cotonou, mardi 05 décembre 2023, entre une délégation de la mairie de Bohicon conduite par le maire Rufino d’Almeida et les responsables de la Société de Gestion des Déchets Solides (SGDS).

Bohicon tient à l’amélioration de son système d’assainissement. A la tête d’une délégation, le maire Rufino d’Almeida a échangé avec le Directeur général de la Société de Gestion des Déchets Solides (SGDS) et son équipe. Les échanges ont tourné autour d’importants sujets relatifs à l’amélioration du cadre de vie de la commune de Bohicon.

« Le maire et ses équipes ont montré leur engagement pour la salubrité et la gestion des déchets », a indiqué Jules Amoussou, Directeur de la SGDS, mardi 05 décembre 2023, à l’issue de la séance de travail qui ne sera pas la dernière.

« (…) Nous avons mis en contact nos collaborateurs dans leurs différentes spécialités et après cette réunion, ils vont pouvoir collaborer et nous sortir les meilleures idées. Donc, nous aurons droit à un bon accompagnement de la SGDS. Nous sommes partis d’ici avec de très belles idées que nous devons rapidement implémenter à Bohicon », s’est réjoui Rufino d’Almeida, le maire de Bohicon.

La SGDS s’engage à accompagner la commune de Bohicon « dans ses ambitions d’amélioration du cadre de vie de la ville », a rassuré le DG de la SGDS.

Elue deuxième ville résiliente, Bohicon entend maintenir le cap voire « challenger » les autres villes.

M. M.

