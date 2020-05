Blanche Honvou, une pièce maîtresse de l’UDBN à Porto-Novo

Candidate aux élections communales 2020, Blanche Honvou de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) compte faire rayonner le parti dans le troisième arrondissement de la commune de Porto-Novo.

La présidente de l’UDBN Claudine Afiavi Prudencio s’est engagée dans la course des élections communales avec des femmes amazones. Au nombre des femmes positionnées sur la liste du parti se trouve la candidate Blanche Honvou. La deuxième titulaire sur la liste du maïs nourricier dans le troisième arrondissement de Porto-Novo, Blanche Honvou est connue pour sa rigueur et sa discipline dans la gestion des affaires.

Blanche Honvou est aussi une femme qui soutient les jeunes dans leurs différentes initiatives. Dans le social, elle apporte également son soutien à plusieurs veuves et enfants démunis. Grâce à son leadership, la candidate de l’UDBN compte relever les nombreux défis fixés par son parti une fois élue au conseil municipal de Porto-Novo.

Les électeurs du 3ème arrondissement de la ville capitale promettent une victoire écrasante de l’UDBN au soir du 17 mai prochain.

A.A.A

16 mai 2020 par