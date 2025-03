Blaise Ahouantchédé présente les innovations de la 4e édition du FONI

Le Club de l’Economiste a reçu, jeudi 13 mars 2025, le CEO de Afrik Créances Holding et promoteur du Forum International de l’Intermédiation du Numérique et de l’Innovation (FONI). M. Blaise Ahouantchédé a annoncé la tenue de la 4e édition du FONI à Cotonou et présenté les innovations ainsi que le thème central de cette rencontre internationale.

Du 22 au 23 mai 2025 se tiendra à Cotonou, la 4e édition du Forum International de l’Intermédiation du Numérique et de l’Innovation (FONI). L’événement est porté par Afrik Créances présidé par Blaise Ahouantchédé, ex-directeur général du GIM-UEMOA.

« Le FONI se présente comme un cadre d’échanges. La spécificité du FONI, c’est qu’il pose les bases d’une réflexion profonde sur les problématiques de financement du secteur privé. Ce qui m’intéresse, ce sont les PME parce qu’elles représentent près de 80 % du tissu économique », a déclaré Blaise Ahouantchédé. Après le succès des 3 premières éditions du FONI à Lomé (Togo), Cotonou (Bénin) accueille la 4e édition de cette rencontre de haut standing axée sur les évolutions du continent en matière d’intermédiation et d’innovations technologiques et digitales dans le secteur financier. Elle aura lieu sous le thème « Financement du secteur privé et digitalisation des services financiers publics pour une croissance durable en Afrique » et réunira environ 1000 participants (acteurs du numérique, PME, banques, cadres des ministères etc).

Le promoteur du FONI justifié le thème de cette 4e édition : « Nous sommes aujourd’hui dans un monde ouvert où il n’y a plus de frontières. Les entreprises peuvent devenir des grands champions grâce à la technologie. Avec la finance, les jeunes peuvent créer de la richesse et n’ont plus besoin de traverser la frontière. Je veux qu’on travaille pour que la jeunesse d’aujourd’hui et de demain ait confiance en elle-même », a-t-il expliqué. Le thème que nous avons choisi, souligne Blaise Ahouantchédé, est d’actualité parce qu’il y a une dynamique en cours au Bénin.

Lors de la première édition du FONI en 2022, le tout premier Guichet Unique régional et un Fonds d’impulsion aux PME/PMI ont été lancés. Selon le promoteur du FONI, Afrik Créances travaille sur un programme d’accompagnement des PME qui va être déployé dans trois ou quatre pays dont le Bénin. Il sera question de réunir aussi les partenaires financiers techniques et les agences de développement, les entreprises afin de discuter des problématiques communes.

Synergies entre la finance, les technologies et les administrations publiques

La 4e édition du FONI permettra aux PME/PMI de trouver des solutions de financement adaptées à leurs besoins et de faire connaître le métier de l’intermédiation et des métiers connexes (avocats, notaires, agences de notations, cabinet d’expertises, cabinets de conseils, …) ainsi que leurs rôles dans la recherche de financement au profit des entreprises africaines.

Le but est également de créer des synergies entre le monde de la finance, le secteur des technologies nouvelles et les administrations publiques pour plus d’inclusion financière, économique et sociale des populations.

A en croire le CEO de Afrik Créances, la rencontre permettra de discuter de la mobilisation des marchés financiers et de l’épargne pour un meilleur financement du secteur privé. La digitalisation des services financiers et services publics sera aussi au cœur des débats pour une meilleure productivité des entreprises. « C’est la première fois qu’on sort de Lomé et qu’on vient à Cotonou pour le FONI et je voudrais vraiment que ce soit une réussite », a conclu Blaise Ahouantchédé, qui invite les étudiants, les citoyens béninois et tous les acteurs concernés à prendre part à cet événement.

Alice Perret (Stagiaire)

Akpédjé Ayosso

A propos de Afrik Créances

Afrik Créances est « une institution financière régionale spécialisée dans le domaine de l’intermédiation en opérations bancaires et non bancaires. Elle offre une large gamme de services financiers incluant le courtage en crédit, le recouvrement de créances, la représentation d’enseignes, la gestion des flux et paiements, la digitalisation, la gestion de patrimoine, le conseil et le renforcement de capacités » Afrik Créances est présente en Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo. Elle a pour ambition d’étendre sa présence à dix pays dans les prochaines années.

