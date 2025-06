CAF 2025 à Cotonou : une édition décisive pour la souveraineté numérique béninoise et africaine

Les 24 et 25 juin 2025, la ville de Cotonou accueillera la cinquième édition du Cyber Africa Forum (CAF), devenu en quelques années un rendez-vous d’affaires incontournable pour les acteurs du numérique et de la cybersécurité sur le continent. Placé sous le thème « résilience des écosystèmes numériques : de la nécessité de changer de paradigme », le forum ambitionne de tracer une voie nouvelle pour l’Afrique, fondée sur une souveraineté numérique assumée, la sécurisation des infrastructures critiques, une gouvernance adaptée de l’intelligence artificielle, et une coopération régionale plus intégrée.

Deux jours d’échanges pour repenser les modèles africains

À l’heure où les cybermenaces se multiplient et où les enjeux technologiques se politisent à l’échelle mondiale, le CAF 2025 s’inscrit dans une dynamique volontariste : faire de la résilience numérique un véritable levier de développement pour les États africains. À Cotonou, plus de 1000 participants sont attendus, dont plusieurs ministres du numérique, comme madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, et monsieur Ibrahim Kalil Konaté, Ministre ivoirien de la Transition Numérique. Des dirigeants d’entreprise, des experts techniques, des start-up et des représentants d’organisations internationales viendront enrichir les débats.

Une programmation riche et ciblée

La première journée, le 24 juin, débutera avec des keynotes de Smart Africa et de VISA, suivies du lancement d’un rapport stratégique très attendu sur les vulnérabilités numériques, piloté par l’ASIN. D’autres moments forts viendront rythmer la journée : une session interministérielle sur la cybersécurité, un échange sur les infrastructures critiques, des side events animés par des acteurs clés comme Kaspersky et le Centre national d’investigations numériques (CNIN). Le système éducatif et l’intelligence artificielle seront également au cœur de panels stratégiques.

Le 25 juin, le forum ouvrira sur les questions d’investissement numérique et d’initiatives sécuritaires. L’accent sera mis sur l’entrepreneuriat avec les pitchs de start-up, et les interventions de partenaires comme Deloitte. L’après-midi abordera les coopérations régionales, le rôle du numérique dans la culture, la voix des DSI africains avec la session CAF CISO, et se terminera sur une réflexion prospective autour des smart cities et du financement de l’innovation. La remise du prix HackerLab viendra distinguer les jeunes talents africains de la cybersécurité.

Le Bénin au cœur de la scène continentale

En choisissant Cotonou comme ville hôte, le CAF confirme le rôle moteur du Bénin dans la transformation numérique en Afrique francophone. Le pays s’est imposé ces dernières années comme un modèle de digitalisation structurée, avec des initiatives phares comme Sèmè City, l’ASIN ou le CNIN. Le soutien actif du gouvernement béninois à cette cinquième édition témoigne de sa volonté d’ouvrir un espace de dialogue à la fois national, régional et international autour des grands défis numériques.

Un écosystème de partenaires mobilisés

Le forum s’appuie sur un réseau de partenaires institutionnels et privés d’envergure. Aux côtés du ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin figurent la Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville, l’ambassade des Émirats arabes unis, Smart Africa, l’IFC ou encore l’OIF. Le réseau « Abidjanaises in Tech » apporte également son concours, notamment pour renforcer la visibilité des femmes dans les métiers du numérique.

Des entreprises comme VISA, MTN, Google, Kaspersky, Schneider Electric, EDF, VITIB, Dataprotect ou Cybastion soutiennent également cette édition, soulignant l’importance du caf comme carrefour stratégique entre les secteurs public et privé.

Cotonou, capitale africaine du numérique

À une semaine de son ouverture, le CAF 2025 place la capitale économique du Bénin au cœur des projecteurs. Cotonou devient, l’espace de deux jours, le carrefour de la réflexion sur l’avenir numérique de l’Afrique. Un moment clé pour affirmer la vision béninoise d’un numérique inclusif, résilient et souverain.

