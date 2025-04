Ces innovations américaines transforment la médecine

Les percées médicales font progresser les soins de santé en aidant les médecins à prévenir et à traiter des maladies telles que le cancer et le diabète, deux des principales causes de décès. Ceux qui adoptent de nouveaux outils technologiques s’estiment davantage en mesure d’interpréter les résultats des examens, de diagnostiquer les maladies et de mettre au point des traitements personnalisés pour leurs patients.

Voici trois domaines dans lesquels l’innovation américaine améliore les soins de santé.

L’intelligence artificielle

Les médecins utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour examiner les clichés à la recherche de signes de cancer gastro-intestinal, ce qui permet une détection plus précoce et même une prévention dans certains cas. L’IA apporte « des données solides pour aider les médecins à repérer des polypes ou des lésions pendant les coloscopies, ce qui pourrait conduire à de meilleurs résultats pour les patients », explique le Dr Michael Ruchim, gastro-entérologue au Northwestern Memorial Hospital.

Lancé en 1956 lors d’un atelier au Dartmouth College, dans le New Hampshire, le domaine de l’intelligence artificielle a pris son essor au cours des dernières décennies, en grande partie grâce aux progrès de la puissance informatique.

Les technologies de reconnaissance d’images par l’IA peuvent également aider les médecins à détecter les irrégularités du rythme cardiaque lors d’électrocardiogrammes et de scanners cardiaques ainsi qu’à faire gagner un temps précieux dans le diagnostic des problèmes de santé. Selon la Harvard Medical School, les chatbots d’IA peuvent également fournir aux médecins des données sur des cas similaires afin d’étayer leurs décisions en matière de diagnostic et de traitement. Cette aide s’avère particulièrement précieuse pour diagnostiquer des maladies rares qu’un médecin n’a peut-être jamais vues.

La médecine de précision

Les médecins ont de plus en plus recours à la médecine de précision, ou médecine personnalisée, pour déterminer le traitement de nombreux cancers, notamment du sein, du côlon et du poumon, ainsi que du mélanome, de la leucémie et du lymphome. « En analysant les profils génétiques des tumeurs de leurs patients, les médecins peuvent apprendre quels traitements sont les plus efficaces pour chaque patient », selon Learn.Genetics, une plateforme en ligne de l’Université de l’Utah.

En 2015, les Instituts nationaux de la santé (N.I.H.) ont lancé une initiative visant à étudier comment la génétique, le mode de vie et l’environnement d’un individu influent sur son risque de maladie.

La société Editas Medicine Inc. basée à Cambridge, dans le Massachusetts, planche sur la modification des gènes pour traiter une maladie susceptible d’entraîner la cécité. Selon Diana Brixner, fondatrice du Pharmacotherapy and Outcomes Research Center de l’Université de l’Utah, d’autres recherches sur la médecine personnalisée sont prometteuses pour l’ingénierie des cellules T, associées aux maladies auto-immunes telles que le VIH/sida, et pour la conception de médicaments précisément adaptés aux cellules cancéreuses d’un patient.

Les thérapies numériques

Les logiciels intégrés aux tablettes, smartphones, smartwatches et autres dispositifs portables peuvent contribuer à la prévention et au traitement de maladies, selon The Medical Futurist.

Les applications thérapeutiques numériques (DTx) aident les patients atteints d’un cancer à respecter les programmes de traitement et même à s’auto-administrer un traitement pour réduire la douleur ou l’anxiété. D’autres applications DTx permettent aux patients de gérer l’asthme, le diabète, les migraines, les troubles du sommeil et les problèmes de santé mentale tels que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Le docteur Joseph Kvedar, un dermatologue qui a mis au point la thérapie numérique à Boston en 1995, explique que ces applications permettent aux médecins d’étendre les soins aux patients au-delà des hôpitaux et des dispensaires. « Pensez aux outils dont vous disposez », déclare-t-il dans une interview accordée à Osmosis , une publication médicale associée à l’université de Richmond. Il invite les médecins à intégrer ces outils dans leur pratique « afin de fournir des soins de haute qualité d’une manière plus efficace et plus pratique pour le patient ».

8 avril 2025 par ,