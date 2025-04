Comment connecter une manette PS4

Commandes qui répondent mal, latence, impossibilité de jouer… une manette mal connectée peut vite gâcher l’expérience de jeu. C’est justement pour ça qu’il est important de savoir connecter correctement une manette PS4, quelle que soit la plateforme utilisée. La bonne nouvelle, c’est que la manette PS4 est super polyvalente et peut se connecter de plusieurs façons, avec ou sans fil. Ce guide vous détaille les étapes et vous livre également quelques astuces pour régler les problèmes les plus fréquents.

Connexion de la manette PS4 à la console PlayStation 4

Connexion via câble USB

C’est la méthode la plus simple et la plus rapide, surtout si vous utilisez une manette pour la première fois ou bien après une réinitialisation. Voici les étapes à suivre :

– Allumez votre console PS4

– Branchez la manette à l’aide d’un câble micro-USB. De préférence, utilisez le câble d’origine fourni avec la console, mais tout câble micro-USB standard peut faire l’affaire, à condition qu’il permette à la fois la charge et la transmission de données.

– Appuyez sur le bouton PS situé au centre de la manette pour établir la connexion.

Connexion sans fil (Bluetooth)

Vous pouvez utiliser votre manette PS4 sans câble grâce à la connexion Bluetooth. Mais pour cela, la manette doit avoir déjà été appairée à la console au moins une fois. Si ce n’est pas le cas, voici comment procéder à l’appairage manuel :

Allumez votre console PS4 normalement.

Sur la manette, maintenez enfoncés simultanément les boutons « SHARE » et « PS » pendant quelques secondes. La barre lumineuse se mettra alors à clignoter rapidement en blanc, c’est le signe que la manette est en mode appairage.

Sur la console, allez dans : Paramètres > Périphériques >

Périphériques Bluetooth.

Sélectionnez la manette dans la liste des appareils disponibles. Elle devrait apparaître sous le nom « Wireless Controller ».

Une fois sélectionnée, la console va finaliser l’appairage et la lumière de la manette passera à une couleur fixe (bleu, rouge, vert ou rose, selon le port attribué).

Connexion de la manette PS4 à un PC

Connexion filaire via USB

Pour brancher une manette PS4 à un PC via USB, rien de plus simple. Il suffit de brancher la manette à votre PC à l’aide d’un câble micro-USB. Un câble standard suffit, tant qu’il permet la transmission de données et pas uniquement la charge. Windows détecte automatiquement la manette, puis installe les pilotes nécessaires en quelques secondes. Vous verrez généralement une notification apparaître en bas à droite de l’écran.

Connexion sans fil via Bluetooth

Si vous préférez jouer sans câble, vous pouvez aussi relier votre manette PS4 à votre PC via Bluetooth. Voici comment procéder :

– Activez le Bluetooth sur votre PC en vous rendant dans les paramètres de votre ordinateur.

– Mettez la manette en mode appairage en maintenant les boutons « SHARE » et « PS » jusqu’à ce que la barre lumineuse clignote.

– Sur le PC, recherchez les appareils Bluetooth disponibles pour détecter la manette.

Pour optimiser l’utilisation de votre manette PS4 sur PC, explorez les options logicielles disponibles. Vous pouvez également découvrir les dernières plateformes disponibles qui offrent une compatibilité étendue avec diverses manettes, améliorant ainsi votre expérience de jeu sur ordinateur. Pour certains jeux ou systèmes, l’installation d’un logiciel tiers comme DS4Windows peut être nécessaire pour une compatibilité complète avec les boutons et les vibrations.

Résolution des problèmes courants

Si vous rencontrez des difficultés pour connecter votre manette PS4, voici quelques bons réflexes à adopter :

– Assurez-vous que la manette est suffisamment chargée : une manette à batterie faible peut avoir du mal à se connecter.

– Branchez-la au chargeur pour vérifier si c’est le cas.

Vérifiez que le câble USB est fonctionnel : parfois, un câble défectueux peut être la cause du problème. Essayez avec un autre câble micro-USB pour voir si la connexion fonctionne.

– Réinitialisez la manette : si rien ne fonctionne, vous pouvez réinitialiser la manette en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l’arrière, près du bouton L2. Utilisez un objet pointu (comme un trombone) pour appuyer sur ce bouton, puis essayez de reconnecter la manette.

En cas de problème de connexion Bluetooth, commencez par vérifier que le PC ou la console n’a pas atteint la limite d’appareils Bluetooth appairés. Si trop de périphériques sont déjà connectés, déconnectez-en quelques-uns et réessayez. Autrement, vous pouvez essayer de redémarrer les appareils pour actualiser les connexions.

Conclusion

Sur PS4 comme sur PC, connecter une manette PS4 peut se faire très facilement. Il suffit de suivre les étapes adaptées à chaque configuration pour garantir une connexion stable et réactive.

14 avril 2025