Ecobank Group et Google Cloud annoncent un partenariat

Les technologies de Google Cloud renforceront la plateforme d’Ecobank pour améliorer la banque digitale, le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et le développement économique du continent.

Ecobank, le groupe panafricain leader de services financiers, et Google Cloud ont annoncé, mercredi 2 juillet 2025, une collaboration majeure visant à transformer les services financiers grâce à l’analytique avancée et à l’intelligence artificielle, et à favoriser l’autonomisation numérique à travers l’Afrique. À travers ce partenariat, Ecobank prévoit de tirer parti des technologies de pointe de Google Cloud pour proposer des solutions de paiement et de transfert de fonds innovantes, fluides, sécurisées et accessibles à tous, en vue de responsabiliser les individus et les entreprises à travers le continent et au-delà.

Cette collaboration vise à utiliser les technologies avancées et l’intelligence artificielle (IA) de Google Cloud pour enrichir les services digitaux d’Ecobank et accélérer la transformation digitale de la banque. L’accord de partenariat est conçu pour autonomiser les populations, soutenir la croissance des PME dans la région, contribuer au développement économique global de l’Afrique.

Ce partenariat devrait apporter des avantages significatifs, notamment :

• Améliorer l’accessibilité financière : La collaboration cherchera à simplifier et rationaliser les transferts d’argent, tant nationaux qu’internationaux. Cela s’appuiera sur l’infrastructure évolutive de Google Cloud et ses solutions d’API avancées, comme Apigee, afin de rendre les transactions financières plus rapides, plus abordables et plus accessibles à un plus grand nombre de personnes, facilitant ainsi un soutien crucial aux familles et des échanges commerciaux plus fluides pour les entreprises.

• Soutenir les entreprises africaines : Un objectif central de cette collaboration est de renforcer l’écosystème entrepreneurial du continent. Grâce aux capacités de Google Cloud, notamment sa puissante plateforme d’analytique de données, BigQuery, pour des insights pilotés par l’IA, Ecobank développera des solutions pour améliorer l’accès au financement pour les PME, simplifier l’acceptation des paiements, et fournir des informations précieuses basées sur les données afin d’aider les entreprises à se développer dans plus de 33 pays africains.

• Imaginer une banque digitale fluide : Le partenariat explorera la création de plateformes bancaires digitales plus intuitives et conviviales, bâties sur l’infrastructure sécurisée et évolutive de Google Cloud, et renforcées par ses technologies d’intelligence artificielle. Cela permettra aux développeurs et clients d’Ecobank de s’intégrer facilement à ses plateformes via une API avancée unifiée, leur permettant de proposer des solutions financières innovantes. Par exemple, des partenaires fintech pourront proposer facilement des services bancaires de base tels que comptes, paiements et crédits, pour des transactions sans friction.

• Personnaliser les solutions financières de manière responsable : En exploitant l’analyse de données avancée, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique de Google, tout en respectant les plus hauts standards de confidentialité et de sécurité des données, Ecobank cherchera à mieux comprendre et anticiper les besoins de ses clients. Cela permettra de développer des produits et services financiers plus pertinents et personnalisés, incluant des crédits, épargnes et assurances adaptés.

• Collaboration stratégique avec des experts : L’équipe des services professionnels de Google Cloud apportera un accompagnement expert continu à Ecobank, pour garantir la mise en œuvre efficace des technologies et la réalisation réussie des objectifs de transformation de la collaboration dans les années à venir.

Jeremy Awori, Directeur Général du Groupe Ecobank, a déclaré : « Notre collaboration avec Google Cloud représente une avancée majeure dans la transformation digitale d’Ecobank. Nous sommes impatients de tirer parti des technologies avancées et de classe mondiale de Google Cloud pour libérer de nouvelles opportunités de croissance pour les individus et les entreprises à travers l’Afrique. Ce partenariat reflète notre volonté commune de construire un avenir plus connecté et financièrement inclusif pour le continent. »

Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a précisé : « Google Cloud et Ecobank partagent une vision commune : utiliser la technologie pour promouvoir l’autonomisation financière de plus de personnes et d’entreprises en Afrique. Nous sommes impatients d’explorer comment notre IA de pointe, notre analytique puissante et notre infrastructure évolutive peuvent soutenir les efforts d’Ecobank pour stimuler le développement économique et l’avenir digital du continent. »

Cet accord marque un engagement commun entre Ecobank et Google Cloud à explorer comment la puissance de la technologie peut ouvrir de nouvelles opportunités pour les Africains et contribuer à un avenir digitalement autonome et économiquement dynamique pour le continent. Ecobank et Google Cloud continueront d’explorer activement des opportunités d’élargir leur collaboration, en tirant parti du vaste potentiel des autres solutions et services de Google.

À propos du Groupe Ecobank

Le Groupe Ecobank est le principal groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 collaborateurs et sert plus de 32 millions de clients. Il propose une gamme complète de produits, services et solutions en Banque de Détail, Banque Commerciale et Banque de Financement & d’Investissement, accessibles via de multiples canaux, y compris digitaux.

À propos de Google Cloud

Google Cloud est la nouvelle voie vers le cloud. Il propose des outils d’IA, d’infrastructure, de développement, de données, de sécurité et de collaboration conçus pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Google Cloud offre une pile d’IA puissante, entièrement intégrée et optimisée, reposant sur une infrastructure à l’échelle planétaire, des puces conçues sur mesure, des modèles d’IA générative et une plateforme de développement, ainsi que des applications dopées à l’IA pour accompagner la transformation des organisations. Des clients dans plus de 200 pays et territoires font confiance à Google Cloud comme partenaire technologique de référence.

2 juillet 2025 par ,