Celtiis propulse l’égalité des genres par l’innovation concrète.

À l’occasion de la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l’Information, Celtiis met en lumière son engagement fort pour l’égalité des genres dans la transformation numérique. L’opérateur revient sur l’impact de son hackathon "Code Rouge : Opération Génie Créatif", une initiative concrète qui a non seulement révélé de jeunes talents, mais a aussi souligné et soutenu le leadership féminin dans le secteur technologique.

Chaque 17 mai, le monde célèbre la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l’Information. Cette année, le thème retenu par l’Union Internationale des Télécommunications est sans équivoque : « L’égalité des genres dans la transformation numérique ».

Chez Celtiis, cette vision n’est pas qu’un slogan : c’est un engagement, vécu et incarné sur le terrain. L’initiative du hackathon "Code Rouge : Opération Génie Créatif" en est une preuve vivante et inspirante.

Organisé en décembre 2024, cet événement intense et collaboratif a réuni plus de 150 participants sélectionnés parmi plus de 500 candidats, tous animés par la créativité et l’innovation. Au cœur de cette effervescence, une dynamique particulièrement marquante s’est imposée : celle d’un leadership féminin à la fois assumé et pleinement inspirant.

Plusieurs équipes étaient ainsi brillamment dirigées par de jeunes femmes développeuses et créatives. Signe fort envoyé au secteur, l’équipe qui a décroché le premier prix, récompensée pour l’utilité et l’ingéniosité de son projet, était justement conduite par une femme. Un exemple éloquent qui illustre parfaitement comment la transformation numérique peut et doit être portée par des talents féminins, à tous les niveaux.

Au-delà de cette reconnaissance symbolique forte, les prix remis aux lauréats ont été spécifiquement pensés pour leur donner les moyens concrets de poursuivre et d’accélérer le développement de leurs projets. Le 1er prix a ainsi consisté en un don de cinq ordinateurs portables d’une valeur totale de 2 500 000 FCFA. Ces outils puissants sont désormais entre les mains de ces jeunes talents, leur permettant de se consacrer à leur passion du coding et de développer leurs idées sans contrainte matérielle majeure.

Pour les équipes classées 2e et 3e, Celtiis a mis en place un dispositif inédit et essentiel : chaque membre a reçu un Pocket WiFi Celtiis incluant une connexion internet illimitée gratuite pendant 6 mois. Une action capitale visant à lever le frein majeur à la création numérique qu’est souvent le coût de la data. Par ce geste, Celtiis a voulu libérer pleinement leur potentiel, leur offrant le "souffle numérique" indispensable pour continuer à rêver, coder, et innover en toute liberté.

Suite à ce hackathon réussi, les lauréats ont été invités au lancement officiel de la Super App WAA, un projet majeur qui accélère la digitalisation des paiements et contribue activement à l’inclusion numérique. Leur présence, aux côtés des dirigeants de Celtiis et d’un parterre de partenaires et d’invités de haut vol, revêtait un caractère symbolique fort : l’intégration de ces jeunes talents au sein de l’écosystème technologique dynamique que Celtiis façonne au Bénin. Aujourd’hui encore, certains collaborent sur des modules en co-développement, tandis qu’un programme de mentorat accompagne spécifiquement l’une des équipes.

L’histoire de ce hackathon va bien au-delà d’un simple récit d’innovation technologique. C’est l’illustration concrète d’une vision profonde : celle d’un numérique plus équitable, accessible à tous, où les jeunes femmes ont toute leur place et toutes les chances de réussir. En célébrant cette Journée mondiale des télécoms en 2025, Celtiis réaffirme avec force sa conviction que la transformation numérique ne peut être pleinement réussie sans une égalité des chances effective, ni sans l’audace de faire confiance aux talents, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent.

Pour ancrer durablement cette dynamique, Celtiis a d’ailleurs mis en place une politique volontariste visant à accroître significativement le pourcentage de femmes au sein de son Comité de direction, mais aussi dans l’ensemble des métiers de l’entreprise, avec un accent particulier sur les domaines de l’ingénierie et de la transformation digitale.

