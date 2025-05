Qualcomm annonce les 10 start-ups prometteuses du programme Make in Africa 2025

Qualcomm Incorporated a annoncé lundi 19 mai, la liste des start-up sélectionnées pour l’édition 2025 de Qualcomm Make in Africa (QMIA). Lancée il y a trois ans, la Qualcomm Africa Innovation Platform soutient l’émergence de l’écosystème deep-tech africain via des programmes de mentorat, ainsi que des formations technique, commerciale et en propriété intellectuelle. Ces formations sont axées sur les technologies 5G, Edge-AI/ML, la puissance de calcul et l’Internet des objets (IoT). Cette année, l’appel à candidatures a suscité un fort engouement avec environ 435 dossiers reçus, provenant de 19 pays du continent.

Au total 10 start-ups sont sélectionnées pour l’édition 2025 du programme d’incubation Qualcomm Make in Africa, lancé il y a trois ans. Ces start-ups sont éligibles à des bourses et au Fonds d’Impact Social Qualcomm® Wireless Reach™, destiné à aider les startups à amplifier leur impact sociétal et commercial.

La plateforme L2Pro Africa propose une formation en ligne gratuite sur la protection de la propriété intellectuelle.

Première initiative de ce genre en Afrique, Qualcomm Make in Africa est un programme de mentorat sans capital-actions destiné aux start-ups technologiques en phase de démarrage qui souhaitent exploiter les technologies avancées de connectivité et de traitement telles que la 5G, l’Edge-AI/ML embarqué, la puissance de calcul et l’IoT dans des solutions intégrées innovantes. Ces jeunes entreprises se distinguent par leur capacité à intégrer ces technologies de manière innovante dans des solutions concrètes à fort impact.

Les start-ups sélectionnées bénéficieront de plateformes matérielles gratuites, d’un mentorat personnalisé, d’un accompagnement commercial, de conseils techniques pour le développement de leurs produits, ainsi que d’un soutien à la protection de leur propriété intellectuelle.

Les dix start-ups sont, par ordre alphabétique :

• Aframend, Nigeria : Découverte de médicaments à base de phytocomposés africains, propulsée par l’IA

• AmalXR, Tunisie : Rééducation en réalité virtuelle, validée cliniquement et assistée par l’IA

• Archeos, Bénin : Automatisation piscicole solaire/IoT pour une qualité de l’eau et une alimentation optimales

• ClimatrixAI, Nigeria : Prévision et surveillance localisée des risques d’inondation via l’IA

• Ecobees, Tunisie : Apiculture intelligente pour le suivi de la santé des ruches, de l’humidité et du climat

• Edulytics, Sénégal : Détection mobile de la fibrose hépatique par ultrasons assistée par l’IA

• Farmer Lifeline, Kenya : Robots solaires intelligents pour la détection des maladies et parasites des cultures

• Pixii Motors, Tunisie : Scooters électriques avec optimisation IA/IoT de la batterie et stations d’échange de batteries

• Pollen Patrollers, Kenya : Pollinisation de précision grâce à l’IA/IoT pour contrer le déclin des colonies d’abeilles

• Solar Freeze, Kenya : Chambres froides solaires connectées pour limiter les pertes post-récolte

Qualcomm est fier d’annoncer qu’à l’issue du cycle de mentorat, les start-ups seront éligibles au Fonds d’Impact Social fourni par l’initiative Qualcomm® Wireless Reach™. Ce fonds accompagne les start-ups dans l’amplification de leur portée sociétale et de leur développement commercial. L’une d’entre elles sera sélectionnée pour recevoir le fonds en reconnaissance de son usage innovant des technologies sans fil au service des communautés. Les neuf autres bénéficieront quant à elles de bourses de développement.

Par ailleurs, Qualcomm est heureux de souligner les progrès de la plateforme d’e-learning L2Pro Africa, un programme de formation gratuit destiné à renforcer les compétences des start-ups, PME et chercheurs africains en matière de protection, valorisation et sécurisation de leurs innovations. Ce programme a été développé en partenariat avec Adams and Adams, premier cabinet africain spécialisé en propriété intellectuelle. Le contenu pédagogique a été enrichi avec des procédures détaillées de dépôt de brevets, dessins industriels et marques au Kenya, Nigeria, Ouganda, Ghana, Rwanda, ainsi que dans les deux organisations régionales de propriété intellectuelle, ARIPO et OAPI, couvrant 43 pays africains. Ces guides pratiques permettent aux inventeurs d’interagir efficacement avec les professionnels de la propriété intellectuelle et les offices compétents. À ce jour, plus de 135 étudiants africains se sont inscrits à la formation, et plusieurs start-ups alumni du programme QMIA ont déjà entamé le processus de dépôt de brevets.

« La cohorte de cette année reflète le dynamisme croissant de l’innovation en Afrique », déclare Wassim Chourbaji, Vice-Président Exécutif et président de Qualcomm MEA et Vice-Président Principal des affaires gouvernementales EMEA. « Grâce aux technologies cellulaires, IoT et Edge-AI de Qualcomm, ces jeunes entreprises sont prêtes à transformer l’agriculture, le développement durable, la lutte contre le changement climatique, les transports et la santé. Nous sommes fiers de les accompagner dans la création de solutions transformatrices pour un avenir meilleur. »

« L’Union africaine des télécommunications (UAT) est fière de s’associer à Qualcomm pour le programme Make in Africa 2025 », déclare John Omo, Secrétaire général de l’UAT. « L’innovation est le moteur de l’avenir de l’Afrique, et les dix start-ups de cette année en sont une brillante démonstration. Nous travaillons à harmoniser les politiques de gestion du spectre, les standards régionaux et les pratiques de données ouvertes, mais nous savons que le véritable progrès repose sur un support à grande échelle. C’est pourquoi nous appelons les gouvernements, les universités, les investisseurs et les industriels à soutenir ces initiatives – et toute démarche qui place l’ingéniosité africaine au premier plan. »

Pour en savoir plus sur Qualcomm Make In Africa : https://www.qualcomm.com/company/locations/africa/qualcomm-make-in-africa

À propos de Qualcomm

Qualcomm innove sans relâche pour offrir l’intelligence informatique à tous, contribuant ainsi à relever les grands défis mondiaux. Forte de 40 ans de leadership technologique, l’entreprise propose un vaste portefeuille de solutions intégrant IA de pointe, puissance de calcul, faible consommation énergétique et connectivité inégalée. Nos plateformes Snapdragon® transforment l’expérience des consommateurs, et nos solutions Qualcomm Dragonwing™ permettent aux entreprises et industries de franchir de nouveaux seuils. Avec nos partenaires, nous accompagnons la transformation numérique de demain, au bénéfice de la société.



Qualcomm Incorporated regroupe notre activité de licences (QTL) et la majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc., filiale de Qualcomm Incorporated, assure la quasi-totalité des fonctions d’ingénierie, R&D, produits et services, y compris notre activité semi-conducteurs QCT. Les produits Snapdragon et Qualcomm sont développés par Qualcomm Technologies, Inc. et/ou ses filiales. Les brevets Qualcomm sont concédés sous licence par Qualcomm Incorporated.

Qualcomm et Wireless Reach sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated

20 mai 2025 par