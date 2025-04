CFAO met sur le marché béninois les voitures électriques BYD

CFAO Mobility Bénin propose désormais à ses clients des voitures électriques de la marque BYD (Build Your Dreams). Deux modèles ont été dévoilés, jeudi 24 avril 2025 à Cotonou.

BYD Dolphin et BYD ATTO 3 ; ce sont les deux modèles de voitures que BYD (Build Your Dreams) introduit sur le marché béninois à travers son distributeur officiel, CFAO Mobility Bénin. Il s’agit des véhicules 100 % électriques conçus pour le confort des automobilistes. Selon le directeur général de CFAO Mobilty au Bénin, Etienne Audeoud, les véhicules électriques sont des solutions innovantes face aux avancées technologiques, la prise de conscience croissante du réchauffement climatique ainsi que les nouveaux modes de vie et les attentes des consommateurs. Au regard de la transformation en cours au Bénin, souligne-t-il, il est apparu évident, de proposer aux clients du Bénin ce qui se fait de mieux au monde en matière de véhicules électriques ; la marque BYD.

Leader mondial de la mobilité électrique, BYD a réalisé 4, 27 millions de ventes de véhicules à énergie nouvelle en 2024 se classant ainsi champion mondial des ventes pour la 3e année consécutive. « Nous sommes fiers de lancer la marque BYD au Bénin. Notre ambition, c’est de rendre l’innovation technologique accessible et durable pour tous les Béninois », a déclaré Benoit Bole-Richard, directeur des opérations de CFAO Mobility Bénin. À l’en croire, BYD Dolphin et BYD ATTO 3 sont des modèles innovants qui combinent des performances remarquables à une expérience de conduite intuitive.

Le véhicule BYD Dolphin est une citadine d’une autonomie de 340 Km. Avec un revêtement en simili cuir, BYD Dolphin dispose, entre autres, d’une boite de vitesse automatique, d’un écran rotatif, de jantes en alliage de 16 pouces.

Le véhicule BYD Atto 3, avec un look de SUV moderne et un revêtement en cuir synthétique, se distingue par son autonomie de 420 Km. Il offre un espace intérieur plus généreux et un écran tactile rotatif de 15 pouces. Ce modèle combine confort et technologie pour un trajet agréable.

Une garantie solide et un service après-vente assuré

L’utilisation des véhicules électriques réduit la pollution de l’air et contribue à la lutte contre le changement climatique. Les véhicules BYD bénéficient d’une garantie de 6 ans ou 150.000 Km et 8 ans ou 150.000 Km pour la batterie. Les coûts d’entretien des véhicules électriques, explique Benoit Bole-Richard, sont nettement inférieurs à ceux thermiques. Selon ses explications, les véhicules BYD ont moins de pièces mobiles, ce qui signifie moins d’usure et moins de pannes. Les révisions sont espacées (tous les 20.000 Km) et plus simples et donc moins couteuses sur le long terme.

Le directeur des opérations de CFAO Mobility Bénin a rassuré de la disponibilité des pièces d’origine BYD. Mieux, les équipes techniques formées disposent des équipements nécessaires pour diagnostiquer, entretenir et réparer ces véhicules dans les meilleures conditions. « En partenariat avec CFAO, notre distributeur officiel au Bénin, nous sommes convaincus qu’ensemble nous apporterons une expérience de vente et d’après-vente fluide et satisfaisante aux consommateurs béninois, ouvrant ainsi une nouvelle ère de mobilité durable dans le pays », a conclu Ramy Yao, représentant du constructeur BYD. Pour essayer les modèles BYD, les clients peuvent contacter les équipes commerciales de CFAO Mobility pour programmer un essai.

Akpédjé Ayosso

À propos de CFAO Mobility

Avec le plus large réseau de distribution automobile en Afrique, CFAO Mobility propose une offre multimarque sur l’ensemble des métiers liés à la mobilité, en partenaire de constructeurs mondiaux : vente de véhicules neufs ou d’occasion, location courte ou longue durée, gestion de flottes, maintenance...

Cette offre couvre les secteurs de l’automobile, les deux roues, moteurs marins, bus, camions, engins, pneumatiques et pièces de rechange. Les sites de production et d’assemblage en Afrique de CFAO Mobility, illustrent notre engagement en faveur de l’industrialisation des territoires et de la création d’une offre abordable.

À propos de BYD

BYD (Build Your Dreams) est un leader mondial de la mobilité électrique, reconnu pour son innovation dans les technologies de batteries et de véhicules à énergie propre.

Fondée en 1995, l’entreprise s’est imposée comme un acteur majeur de la transition vers une mobilité durable, proposant des solutions à la fois performantes, économiques et respectueuses de l’environnement.

Avec une présence dans plus de 70 pays, BYD révolutionne l’industrie automobile en rendant la mobilité électrique accessible à tous.

